На курорте под Херсоном покончил с собой 39-летний сотрудник полиции. ЧП произошло в одном из пансионатов поселка Стрелковое на Арабатской Стрелке, где правоохранитель поселился на время служебной командировки. Полицейский выстрелил себе в голову из табельного оружия.

Об этом сообщает ТСН.

Факт самоубийства подтвердил заместитель руководителя пресс-службы регионального управления Нацполиции Виталий Байдаров.

"Погибший 1982 года рождения. Он находился в служебной командировке. Жил на территории пансионата. Застрелился из табельного оружия в комнате. Выстрел услышали работники пансионата", - прокомментировал трагедию Виталий Байдаров.

Информация о том, что же послужило поводом, толкнувшим правоохранителя на отчаянный шаг, пока не оглашается. Полиция выясняет обстоятельства случившегося.

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