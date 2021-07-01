С 1 июля в Украине откроют рынок земли, начнут оформлять ковид-сертификаты, вырастут цены на газ, а вузы начнут принимать заявления от абитуриентов.

Разбирались, что изменится в июле.

Цены на электроэнергию

Минэнерго решило отложить еще на месяц повышение тарифов на электроэнергию для населения - до 1 августа. Тариф оставят на нынешнем уровне - 1,68 гривен за киловатт. Для населения, потребляющего объем электроэнергии до 100 кВт-ч, цена буде ниже.

Как далее могут быть повышены цены на электроэнергию "Страна" подробно описывала здесь.

Тарифы за газ

В июле практически все газопоставляющие компании увеличили месячный тариф на газ. Месячный тариф колеблется от 7,99 грн до 15,5 грн за кубометр. К примеру, у "Нафтогаза" газ в июле подорожает на 10% на месячном тарифе - с 11,94 грн до 13,13 грн.

При этом годовой тариф не вырос. Фиксированные базовые цены в июле колеблются от 7,8 грн до 13,5 грн за кубометр у разных поставщиков газа.

Рынок земли

С 1 июля открывается рынок земли в Украине. Это значит, что физические лица (только граждане Украины) смогут легально продавать и покупать землю сельскохозяйственного назначения - не больше 100 гектаров в одни руки.

Претендентов на покупку земли должны проверять нотариусы. Они будут смотреть по всем реестрам сколько на человека уже оформлено земли (чтобы не была превышена "квота" - 100 гектаров в одни руки), не находится ли потенциальный покупатель под санкциями, не подозревается ли в террористической деятельности и прочее. По итогам на претендента будет составлен протокол-резюме - отвечает ли он "проходным" критериям.

Продажа коммунальной земли будет разрешена только через аукционы.

Земля, которая находится в частной собственности может продаваться любым способом на усмотрение владельца, но тут стоит учитывать право на приоритетный выкуп земли. Таким правом могут обладать те, кто имеет лицензии на недропользование на эту территорию, арендаторы участка.

Цены должны быть не ниже нормативно-денежной оценки земли. Она колеблется в диапазоне от 21 тыс грн и до более чем 33 тыс гривен за гектар. Все будет зависеть от региона.

При этом оплата по рынку земли должна будут проходить только в безналичной форме, через банк.

Юрлицам участвовать в этом процессе запрещено до 2024 года, а иностранцы - после референдума по этому вопросу. Хотя схемы по обходу этих ограничений уже готовятся.

Ранее "Страна" разобрала нюансы покупки-продажи земли с 1 июля. Читайте об этом подробнее в нашем материале.

Индексация пенсий и прожиточный минимум

В июле увеличат размер прожиточного минимума. С 1 июля он составляет 2 294 грн на одного человека в месяц, то есть добавят 105 грн.

Это повлияет и на пенсии. Их пересчитают для одного миллиона пенсионеров, которых раньше не коснулась индексация. Добавят 100 гривен.

Кроме того:

- Минимальную пенсию увеличат на 85 грн - до 1854 грн. Максимальную – на 850 грн до 18 540 грн.

- Минимальные выплаты для лиц с инвалидностью из-за войны увеличат на 306 - 552 грн (в зависимости от группы).

- Минимальную выплату для участников боевых действий увеличат на 165% от прожиточного минимума, т есть на 140 грн.

- Выплаты чернобыльцам в зависимости от категории повысят на 191-242 грн.

А вот повышение пенсий для лиц старше 75 лет на 400 гривен перенесли с июля на октябрь.

Ковид-сертификаты

С 1 июля украинцы, привитые двумя дозами вакцины от коронавируса, смогут получить ковид-сертификат. В течение месяца он появится в обновленном приложении "Дия".

Получить такой сертификат можно будет и у семейного врача, чтобы не создавать дополнительные нагрузки на центры вакцинации и мобильные бригады. Он будет издаваться на украинском и английском языках.

Теоретически такая справка должна облегчить въезд в другие страны, но тут все зависит от вакцины. Например, в ЕС сейчас признают сертификаты только с четырьмя одобренными там вакцинами. В Украине из них колют лишь "Пфайзер".

То есть разные страны индивидуально принимают решение о въезде иностранцев с ковид-сертификатами.

Также внутренний украинский сертификат даст возможности работать в случае введения локдауна.

Вступительная кампания

С 1 июля начинается регистрация электронных кабинетов для абитуриентов. В них нужно загрузить документы, необходимые для поступления в вуз. Через них же подаются электронные заявления на поступления в вузы.

Абитуриенты регистрируют электронные кабинеты через сайт Вступ 2021. Для регистрации нужно будет указать адрес электронной почты. Он будет логином для входа.

Подать заявления в вузы можно будет с 14 июля до 23 июля включительно. На бюджет можно отправить до пяти заявлений. На контракт - до 30.

Тестирование на границе для прибывающих из России

Из-за распространения штамма коронавируса "Дельта" со 2 июля Украина вводит обязательное тестирование на границе для въезжающих из России, Индии, Великобритании и Португалии.

Чтобы пересечь границу Украины гражданам этих стран, кроме тех, кто имеет вид на жительство, нужно будет пройти экспресс-тестирование на коронавирус непосредственно в пунктах пропуска. При наличии отрицательного результата они смогут попасть в страну.

Эти правила касаются и украинцев, которые находились в указанных странах не менее семи дней на протяжении последних 14-ти и хотят вернуться в Украину.

Проверки бизнеса

С 1 июля Гоструда и Налоговая начнут проверки бизнеса. Их цель - выявить неоформленных работников.

За незадекларированных работников грозят штрафы. В зависимости от обстоятельств - от 17 до 96 тысяч гривен. Кроме того, за недопуск проверяющего могут оштрафовать на 850-1700 грн.

Психиатрические бригады

С 1 июля в Украине начнут работу мобильные команды по оказанию психиатрической помощи.

Бесплатно пациентам будут предоставлять следующие услуги:

психиатрическое освидетельствование и помощь;

индивидуальный план лечения и реабилитации;

проведение психодиагностических тестов;

контроль за состоянием пациента, амбулаторные визиты.

Мобильная команда также будет назначать медикаментозное лечение, при необходимости направит на стационарное лечение или получение паллиативной помощи.

Интерсити Киев - Тернополь

Со 2 июля "Укрзализныця" запускает скоростной поезд "Интерсити" №747/748 сообщением "Киев – Тернополь".

Из Киева поезд будет отправляться ежедневно в 16:41. Прибывать в Тернополь - в 22:47. В обратную сторону состав будет отправляться ежедневно в 04:00, прибывать в украинскую столицу в 10:03.

Поезд будет останавливаться на станциях в Казатине, Виннице, Хмельницком и Волочиске.

Предварительно курсирование поезда назначено до 31 августа с целью изучения пассажирского спроса.

Погода в июле

По данным Gismeteo, в июле температура воздуха в Киеве будет держаться на уровне +26...+28. Жарких рекордов до +35-37, как в июне, синоптики пока не прогнозируют. В начале и конце месяца обещают дожди.

Прогноз погоды на июль 2021 в Киеве от Gismeteo