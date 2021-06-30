Верховная Рада приняла за основу законопроект №5141, запрещающий продажу Национальным агентством по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА) имущества без решения суда.

За соответствующую инициативу на заседании в среду, 30 июня, проголосовали 314 народных депутатов.

Законопроект запрещает ведомство продавать имущество без решения суда, кроме случаев, когда:

имущество является быстропортящимся;

если есть согласие собственника на продажу имущества.

Антикоррупционный комитет Рады пришел к выводу, что действующее законодательство нарушает Конституцию и Конвенцию о защите прав человека и основных свобод, так как ни один орган государственной власти не может продавать чужое имущество без решения суда.

В свою очередь временно исполняющий обязанности главы Арма Виталий Сигидин заявлял, что запрет агентству продавать имущество до приговора суда "полностью заблокирует работу по реализации активов, которые могут быть испорчены и теряют свою стоимость".

Напомним, в марте этого года Шевченковский районный суд Киева по материалам СБУ арестовал целостный имущественный комплекс и 100% акций АО "Мотор Сич". Арестованное имущество и акции суд передал в АРМА.

Ранее в этом году Верховная Рада утвердила скандальный законопроект № 5309, который посвящен госзакупкам. В нем депутаты спрятали нормы, которые касаются совсем другой сферы – управления активами, изъятыми при расследовании уголовных производств. Законопроект, в частности, призван упростить передачу активов в энергетике и оборонной промышленности агентству.