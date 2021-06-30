Путин во время Прямой линии 30 июля 2021 года. Фото сайта Кремля
Путин во время Прямой линии 30 июля 2021 года. Фото сайта Кремля

Сегодня Владимир Путин ответил на вопросы россиян в прямом эфире. Одной из первых тем "Прямой линии" стала Украина. 

Это весьма показательный факт. Обычно на "Прямой линии" обсуждают вопросы внутренней повестки, которые больше волнуют рядовых граждан РФ: медицина, тарифы, социальные проблемы. 

Но буквально с первых минут прозвучали вопросы по Украине. Случайностью это объяснить нельзя, поскольку первые темы для разговора явно согласовываются заранее. 

Да и дальше он коснулся вопросов по той же теме - в частности, похода британского эсминца "Дефендер" к берегам Крыма. 

Какие сигналы Путин посылает Киеву и Западу - разбиралась "Страна". 

Путин о встрече с Зеленским и Украине

Российскому президенту задали два вопроса: встретится ли он с Зеленским и почему не внесли в список недружественных России стран Украину?

Приводим развернутый ответ Путина. Сначала он решил напомнить свой тезис, что украинцы и россияне - один народ. И привел параллели у других стран, где более весомые различия не стали преградой для единства. 

"Потому что я не считаю украинский народ недружественным. Я много раз говорил и могу повторить еще раз: украинцы и русские - это вообще один народ.

Смотрите, евреи в Израиль приезжают. Из Африки вообще черненькие приезжают. Из Европы приезжают и говорят на идише, а не на иврите. И вроде бы они не похожи друг на друга, а еврейский народ дорожит своим единством.

Че далеко ходить. У нас есть народ мордва, мокша и еще там три группы. Но все они считают себя мордвой, мордвинами. И говорят на языке одной группы, но все равно даже не понимают друг друга. Языки отличаются больше, чем русский и украинский. Но все равно они дорожат своим единством. Почему?

Во-первых, они умные. И понимают, что это дробление ни к чему хорошему не приводит, а ослабляет этнос. Во-вторых, если внешние факторы. Русский народ пытались раздробить еще со средних веков, со времен Речи Посполитой. Сама Польша хотела стать великой державой, а потом это подхватила Австро-Венгрия перед Первой мировой войной. Мы-то должны это понимать.

У нас как трактовалась этническая составляющая? Были великоросы, беларосы и малоросы. Под воздействием внешних факторов, а потом еще большевики внесли свою лепту, нас - единый русский народ - начали разделять.

К сожалению, сейчас мы не сможем поговорить об этом подробнее. Я аналитическую статью напишу отдельную. Надеюсь, и в России, и в Украине люди с ней ознакомятся", - заявил президент РФ.

Далее он перешел на то, что в Украине русских дискриминируют. И назвал последние инициативы украинской власти "оружием массового поражения". Также упрекнул Киев по поводу ареста Медведчука и подавления оппозиции, которая призывает к нормальным отношениям с Москвой. 

"А вот сегодняшнее руководство Украины явно недружественное. Иначе трудно было бы объяснить проект закона, который сейчас внесен президентом о коренных народах, где русский народ объявляется некоренным. Это уму непостижимо!

Испокон веков там жили русские люди и теперь они признаются некоренными. К чему это приведет? Часть людей может уехать. А куда ехать? Квартира, работа. Поэтому они вынуждены будут себя переписывать, чтобы не считаться людьми второго сорта. Это приведет к сокращению общего числа русских. Это сопоставимо с применением оружия массового поражения, это серьезное дело.

Выдавливают русских язык из практической жизни реальной. Везде хватает узколобых людей, крайних националистов. У нас такие есть, в Украине есть. Они действуют от чистого сердца, но не от большого ума. И результат их работы разрушительных. Это касается и подавление оппозиции.

Вот Виктора Медведчука - на мой взгляд, он настоящий украинский националист - заперли в преддверии избирательной кампании дома. Браслет надели. Принимают незаконные и неконституционные решения.

Внутри страны дают понять, что нет никакой легальной возможности у тех сил, которые выстроить и укреплять свою страну, в том числе на путях строительства нормальных отношений с Россией. Подавляют на корню! Кого-то сажают в тюрьму, кого-то под домашний арест, кого-то убивают на улице".

После развернутой мотивировочной части Путин отвечает на первый вопрос зрителя. 

"Ну, что встречаться с Зеленским, если он отдал свою страну под полное внешнее управление? Ключевые вопросы решают в Вашингтоне, отчасти в Берлине и Париже. Ну, и о чем говорить? Тем не менее, я не отказываюсь от встреч. Понять бы, о чем говорить", - сказал президент России. 

История с "Дефендером"

Очень развернуто Путин прокомментировал поход британского эсминца к берегам Крыма. Самое важное из сказанного - президент считает, что акция была согласована с американцами. 

"Конечно, это провокация. Она была комплексной. Проводилась не только британцами, а и американцами. Утром с Крита взлетел американский разведовательный самолет. Бортовой номер - 63/9792. Мы хорошо его видели, наблюдали. Было очевидно, что с помощью самолета-разведчика пытались вскрыть наши действия. Мы это видели и знали. Поэтому давали такую информацию, которую считали нужным. Может, я проговорился, военные меня извинят", - сказал глава Кремля.

У Путина сквозит удивление, почему Штаты приняли участие в крымской акции после саммита с Байденом в Женеве. 

"Несколько дней назад состоялась встреча в Женеве. Спрашивается, зачем было совершать такую провокацию? Чтобы показать, что без уважения относятся к выбору крымчан по отношению к Российской Федерации. Они там че-то не признают. Не признавайте дальше. Зачем провокации?", - удивился Путин.

При этом он не считает, что была опасность войны: "Мир не стоял грани Третьей мировой войны. Даже если бы мы потопили его, не стал был на грань войны. Потому что те, кто это делают, знают - они не смогут выйти победителями из этой войны". 

То есть целью была политическая провокация, а не военная, следует из слов Путина. 

Далее он говорит, что Запад не реагирует на примирительные действия России и продолжает военную накачку Украины против РФ. 

"Меня беспокоит вот что. Поднялся шум, что мы проводили учения возле украинских границ. Я дал указанием Министерству обороны потихонечку заканчивать и войска вывести, если это кого-то так беспокоит. Но вместо того, чтобы отреагировать за это позитивно, они приперлись к нашим границам.

Меня беспокоит более фундаментальная вещь - начало военного освоения украинской территории. Это создает для нас существенные проблемы в сфере безопасности. Вот об этом мы должны думать", - заключил президент. 

Что означают слова Путина об Украине?

Итак, тему нашей страны российский президент поставил в самое начало "Прямой линии", потеснив даже более прикладные вопросы. 

Это значит, что Украина - проблема №1 для Москвы в ее переговорах с Западом. Да и внутри страны, видимо, тоже (и эфиры российского ТВ это подтверждают). 

Главное, что беспокоит Россию - это военное сотрудничество Киева со странами НАТО. Причем привести оно может к вооруженным столкновениям  уже сейчас. И поход британского эсминца, который был явно согласован с украинскими властями - тому подтверждение. 

Упоминание роли США в этой истории выглядит как послание Байдену. Мол, диалог, который только-только начался, может сорваться. Причем куда сорваться - Путин тоже в общем-то подсказывает, когда упомянул о том, что отвел войска от границ Украины, а в Крым в ответ на это прислали эсминец. 

Из той же области - заявления, что потопление или захват очередного такого корабля не вызовут мировой войны. Это явный намек на то, что в следующий раз последствия будут серьезнее. 

Но суть этой части, видимо, в другом - Путин дает сигнал, что компромиссы по Украине возможны, если стороны уйдут от наращивания военного присутствие у российских границ и милитаризации украинской территории. 

Вторая часть вопроса - политическая. Российский президент явно не готов разговаривать с Украиной или идти по ней на уступки Западу, если в Киеве будут преследовать дружественные Москве политические силы. И следующий пункт - Украина должна прекратить дискриминацию русскоязычных. 

Отметим, что за скобками пока остались Минские соглашения, который касаются Донбасса, но реализация которых под очень большим вопросом из-за нежелании Украины идти на выполнение политической части (выборы до передачи контроля над границей, особый статус с внесением его в Конституцию). И это интересный момент. То есть почва для договоренностей по Украине существует и безотносительно этого вопроса. Снижение военной компоненты и послабления по русскому языку - это база, с которой в Москве готовы обсуждать Киев уже сейчас. 

И, видимо, если по данным пунктам не будет никаких подвижек со стороны Украины и Запада, Путин встречаться с Зеленским не планирует. По сути, изложенное выше - это и есть список условий Москвы и для Киева, и для Вашингтона с европейцами. 

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