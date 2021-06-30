Кабинет министров утвердил государственную программу национально-патриотического воспитания в Украине до 2025 года.

Концепция этой программы появилась еще в прошлом году, но сам план конкретных мероприятий озвучили только сейчас.

Программа достаточно обширна. Среди ее главных целей перечислено формирование украинской гражданской идентичности, для чего планируется повысить роль украинского языка, проводить просветительскую работу, чтобы донести суть украинских национальных ценностей, борьба с "постколониальными и посттоталитарными последствиями в сознании населения", популяризировать культуру и семейный ценности Украины и пр.

В программе дается конкретный перечень мероприятий с цифрами - сколько нужно привлечь людей по каждой области. Скажем, под разного рода акции, игры, конкурсы, олимпиады с национальным колоритом в этом году планируется привлечь больше 390 тысяч участников. А на сами мероприятия выделят в общей сложности больше 6 млн гривен.

Всего до 2025 года разного рода патриотическими мероприятии планируется охватить больше 20% населения.

Программу будет курировать Министерство спорта и молодежи. Всего под нее планируется выделить порядка 324,2 млн гривен, в том числе, в этом году - около 58,6 млн. 270 миллионов на борьбу с домашним насилием.

Среди пунктов программы выделаются следующие:

повышение роли украинского языка как национальной ценности;

преодоление посттоталитарных деструктивных последствий в сознании населения Украины;

предотвращение проявлений ксенофобии, расовой дискриминации;

привлечение жителей временно оккупированного Крыма и Донбасса к участию в проектах национально-патриотического воспитания;

формирование оборонного сознания граждан;

формирование понимания и поддержки государственной политики относительно евроатлантической интеграции.

Напомним, ранее Кабмин утвердил концепцию программы по развитию украинского языка до 2030 года. К этому времени власти хотят повысить качество преподавания украинского, улучшить качество украиноязычного культурного продукта и обязать представителей органов власти и местного самоуправления использовать государственный язык.

Кроме того, сообщалось, что Кабмин утвердил специальный план по вступлению Украины в НАТО.