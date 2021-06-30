Под Ивано-Франковском мужчина ценой своей жизни спас троих дочерей, которые начали тонуть во время купания в Днестре. Трагедия произошла вблизи села Козина Галицкой ТГ еще в понедельник, 28 июня, но тело погибшего мужчины водолазам удалось вытащить из реки только утром в среду, 30 июня. Об этом сообщают в ГСЧС.

28 июня в 19:45 к спасателям поступило сообщение о том посреди реки Днестр на расстоянии 20 метров от берега находится трое детей, которые не могут самостоятельно выйти на берег и просят о помощи. Прибывшие на место спасатели с помощью лодки доставили их на берег и передали работникам скорой помощи.

Как выяснилось, купаясь, дети начали тонуть. Их отец бросился на помощь, ему удалось вытолкнуть детей на поверхность и отвести их с углубления. Однако после этого сам мужчина ушел под воду.

Напомним, еще большая трагедия разыгралась недавно на пляже Киевского моря, где во время внезапного шторма утонули отец и двое дочерей.

Также мы сообщали, что в Запорожье на Центральном пляже утонул подросток, после этого врачи упрекнули очевидцев в безразличии.