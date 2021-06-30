Новым постоянным представителем Международного валютного фонда в Украине назначили ведущего экономиста МВФ в ОАЭ Вахрама Степаняна.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

"Международный валютный фонд назначил Ваграма Степаняна своим постоянным представителем в Украине. На этом посту он сменил Йосту Люнгмана", – сообщили в украинском постоянном представительства МВФ.

Степанян приступил к исполнению своих служебных обязанностей в понедельник, 28 июня. Люнгман вернется в штаб-квартиру МВФ после четырех лет работы в Украине.

"Изменение постоянных представителей является устоявшейся практикой ротации персонала МВФ. Господин Степанян, гражданин Армении, работает в МВФ с 2008 года ", – сообщили в МВФ.

Степанян работал в Фонде в разных странах, последняя его должность - ведущий экономист в ОАЭ. Также он работал над денежно-кредитными, фискальными и структурными реформами в Албании, Черногории, Венгрии, Румынии, Омане и других странах. До прихода в МВФ Степанян работал со Всемирным банком.

Напомним, заместитель главы Национального банка Дмитрий Сологуб переходит работать в Международный валютный фонд. Он станет сотрудником вашингтонского офиса организации.

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