После сенсационного выхода Украины в четвертьфинала Евро-2020, члены украинского Кабмина пришли на заседание в футболках сборной команды. Таким образом они решили выразить поддержку нашим футболистам и продемонстрировать единение с миллионами болельщиков. На это обратил внимание телеграм-канал "Политика Страны".

"Члены Кабмина решил изобразить патриотический акт и единение с миллионами болельщиков, придя на заседания в футболках сборной.

Наверное думают, что с таким антуражем народ будет меньше задумываться о сути решений правительства", - говорится в сообщении.

Напомним, матч Украина - Швеция прошел во вторник, 29 июня. Сборная Украины пропустила один мяч, но забила в ворота соперника два и таким образом вошла в 1/4 Евро-2020. Авторами голов стали Александр Зинченко и Артем Довбик. Об игре "Страна" подробно писала.

В четвертьфинале Украину ждет игра со сборной Англии. Матч состоится 3 июля в Риме на Олимпийском стадионе. Начало матча в 22:00 по Киеву.

Также "Страна" подробно писала о том, как сборная Украины впервые в истории вышла в четвертьфинал Чемпионата Европы по футболу.