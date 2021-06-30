Президент России Владимир Путин, говоря о британском эсминце, который вошел в Крым, заявил о начале "военного освоения украинской территории".

Об этом он заявил во время прямой линии в среду, 30 июня.

"Меня беспокоит более фундаментальная вещь - начала военного освоения украинской территории. Это создает для нас существенные проблемы в сфере безопасности. Вот об этом мы должны думать", - сказал Путин.

Напомним, ранее Путин назвал комплексной провокацией ситуацию с британским эсминцем Defender в Черном море.

Главные заявления, которые Путин сделал во время прямой линии с президентом можно прочитать в нашем материале.

Как сообщалось, британский эсминец HMS Defender в июне зашел в порт Одессы. 23 июня российские военные заявили, что открыли предупредительный огонь по курсу британского судна, которое находилось в районе мыса Фиолент. После этого в Минобороны РФ был вызван британский военный атташе.

Позже выяснилось, что решение о проходе эсминца Defender вблизи Крыма принял премьер Британии Джонсон.

Ранее "Страна" подробно разбиралась, будут ли новые походы британцев на Крым после стрельбы у Севастополя.