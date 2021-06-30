Президент РФ Владимир Путин назвал провокацией инцидент с эсминцем ВМС Великобритании Defender у берегов аннексированного Россией Крыма. По его мнению, если государство не признает Крым российским, то это не значит, что оно может устраивать подобные операции.

Об этом он заявил в ходе традиционной Прямой линии в среду, 30 июня.

"Спрашивается, зачем было совершать такую провокацию? Чтобы показать, что без уважения относятся к выбору крымчан по отношению к Российской Федерации. Они там чего-то не признают. Не признавайте дальше. Зачем провокации...", - сказал Путин.

Напомним, британский эсминец HMS Defender в июне зашел в порт Одессы. 23 июня российские военные заявили, что открыли предупредительный огонь по курсу британского судна в Черном море в районе мыса Фиолент в Крыму. После этого в Минобороны РФ был вызван британский военный атташе. По данным британских СМИ, решение о проходе эсминца Defender вблизи Крыма принял премьер-министр Борис Джонсон.

Кроме того, "Страна" разбиралась, будут ли новые походы британцев на Крым после стрельбы у Севастополя.

Также мы ведем прямую текстовую трансляцию Прямой линии с Владимиром Путиным.