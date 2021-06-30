Президент России Владимир Путин назвал комплексной провокацией ситуацию с британским эсминцем Defender в Черном море

Об этом глава российского государства заявил в ходе традиционной Прямой линии в среду, 30 июня.

На вопрос о том, кажется ли ему, что мир оказался на грани серьезного обострения, тот ответил отрицательно.

"Нет, не кажется. Конечно, это провокация. Она была комплексной. Проводилась не только британцами, а и американцами. Утром с Крита взлетел американский разведовательный самолет. Бортовой номер - 63/9792. Мы хорошо его видели, наблюдали. Было очевидно, что с помощью самолета-разведчика пытались вскрыть наши действия. Мы это видели и знали. Поэтому давали такую информацию, которую считали нужным. Может, я проговорился, военные меня извинят", - заявил он.

По его мнению, мир не стал бы на грань третьей мировой, даже если бы россияне потопили корабль британцев.

"Мир не стоял грани третьей мировой войны. Даже если бы мы потопили его, не стал был на грань войны. Потому что те, кто это делают, знают - они не смогут выйти победителями из этой войны. Не думаю, что мы бы порадовались развитию. Но мы знаем, за что мы боремся. За свое будущее. Мы на своей территории, не мы к ним пришли", - сказал он.

По мнению Путина, в инциденте есть политическая составляющая

"Второе - политическая составляющая. Встреча состоялась в Женеве. Спрашивается, зачем было совершать такую провокацию? Чтобы показать, чтобы без уважения относятся к выборы крымчан по отношению к Российской Федерации. Они там че-то не признают. Не признавайте дальше. Зачем провокации?", - заявил он.

Российский президент признался, что ожидал от британцев другой реакции.

"Меня беспокоит вот что. Поднялся шум, что мы проводили учения возле украинских границ. Я дал указанием Министерству обороны потихонечку заканчивать и войска вывести, если это кого-то так беспокоит. Но вместо того, чтобы отреагировать за это позитивно, они приперлись к нашим границам", - сказалон

Сейчас Путин обеспокоен присутствием иностранных военных на территории Украины.

"Меня беспокоит более фундаментальная вещь - начала военного освоения украинской территории. Это создает для нас существенные проблемы в сфере безопасности. Вот об этом мы должны думать"

Напомним, британский эсминец HMS Defender в июне зашел в порт Одессы. 23 июня российские военные заявили, что открыли предупредительный огонь по курсу британского судна в Черном море в районе мыса Фиолент. После этого в Минобороны РФ был вызван британский военный атташе.

Также мы писали о том, что решение о проходе эсминца Defender вблизи Крыма принял премьер Британии Джонсон.

Кроме того, "Страна" разбиралась, будут ли новые походы британцев на Крым после стрельбы у Севастополя.

Также мы писали, что за автобусной остановкой в Кенте (Великобритания) были найдены секретные документы Министерства обороны Великобритании, которые содержат подробности об операции эсминца HMS Defender и британских военных в водах аннексированного Россией Крыма. После этого МИД РФ высмеял потерю секретных документов о британском эсминце Defender.