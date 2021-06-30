В Украине завершают подготовку к внедрению ковид-сертификатов, бета-тестирование которых планируют запустить в стране с 1 июля. Сгенерировать документ можно будет в "Дие".

Об этом в Telegram-канале сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Шмыгаль пообещал, что украинский документ будет полностью соответствовать требованиям Еврокомиссии. Его можно будет сгенерировать в приложении или на портале "Дия". В перспективе сертификат можно будет получить у семейного врача.

"Мы уже приняли необходимое постановление Кабинета министров, которое определяет порядок использования таких сертификатов. Все готово к запуску документов, и уже с 1 июля начнется их бета-тестирование", - сообщил Шмыгаль.

Шмыгаль сообщил, что на заседании правительства он дал поручение вице-премьер-министру по вопросам евроинтеграции Ольге Стефанишиной активизировать работу по завершению аудита украинского электронного сертификата и подписания соответствующего соглашения с Еврокомиссией.

К слову, на сегодняшнее заседание члены правительства пришли в футболкой украинской сборной, которая вчера одержала победу над Швецией на матче в рамках 1/8 финала Евро-2020.

Напомним, ранее в Минздраве сообщили, что Украина и Евросоюз обоюдно признают ковид-сертификаты, с США придется договариваться отдельно.

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