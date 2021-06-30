Под Тернополем спасатели Госслужбы по чрезвычайным ситуациям вторые сутки тушат пожар, который вспыхнул на одной из крупнейших свалок области, расположенной в селе Малашовцы. Огонь вспыхнул на на полигоне твердых бытовых отходов во вторник, 29 июня. На данный момент площадь пожара составляет 70 квадратных метров, это на 30 квадратов меньше, чем было вчера. Об этом сообщает Главное управление ГСЧС в Тернопольской области.

На месте происшествия работают четыре единицы техники ГСЧС и 16 спасателей. Кроме того, дополнительно привлечено восемь единиц техники коммунальных служб. Известно, что глубина залегания мусора в очаге пожара составляет 10 метров.

Напомним, на днях в Тернополе произошел крупный пожар в здании ресторана "Коловорот" в переулке Черновола. Огонь перекинулся на кровлю рядом стоящего здания.

Ранее "Страна" писала о том, что под Киевом на Софиевской Борщаговке горел ресторан и торговые павильоны, очевидцы сообщили о поджоге.

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