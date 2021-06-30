Верховная Рада приняла за основу законопроект №4594, который позволит инспекторам по парковке штрафовать тех, кто будет оставлять машины на местах для лиц с инвалидностью. Штрафы могут достигать 1700 гривен.

За соответствующий законопроект в ходе заседания в среду, 30 июня, проголосовали 289 народных депутатов.

В частности, законопроект вносит изменения в Кодекс об административных правонарушениях, предоставляя инспекторам по парковке "рассматривать дела об административных правонарушениях и налагать взыскания в отношении лиц, оставивших свои транспортные средства на местах, предусмотренных для водителей с инвалидностью".

Также под административное наказание могут попасть те водители, которые незаконно использовали на своем транспорте опознавательный знак "Водитель с инвалидностью".

В случае, если законопроект будет принят во втором чтении и его подпишет президент, инспекторы по парковке смогут наказывать нарушителей штрафами от 60 до 100 необлагаемых минимумов доходов граждан (от 1020 до 1700 гривен).

Напомним, сегодня Рада уже успела принять законопроект об укреплении корпоративного управления в украинских банках.

А завтра парламент рассмотрит президентский законопроект об олигархах.