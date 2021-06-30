Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что выиграл 300 долларов на победе сборной Украины над Швецией в матче на Евро-2020.

Его словам передает УНИАН в среду, 30 июня.

По его словам, он смотрел матч между Украины и Швеции вместе с компанией друзей в пабе. Там же делали ставки на выиграш команды.

"Я поставил 2-1. Выиграл 300 долларов и потратил на пиво для всех людей, которые присутствовали в зале", - пояснил он и добавил, что вчерашняя игра была "действительно яркой".

В то же время Арахамия не смог назвать, кто из украинских футболистов забил годы, но выразил мнение, что в победе украинской сборной над сборной Швеции помог флешмоб, который запустил президент Зеленский.

"Я уже говорю: давайте делать новый флешмоб. Возможно, сработает", - подытожил Арахамия.

Напомним, матч украинской сборной со Швецией состоялся 29 июня в Глазго. Украины одержала победу со счетом 2:1 благодаря голу Артема Довбика на 121-й минуте. О том как прошел поединок подробно писала "Страна".

В результате украинские футболисты впервые в истории вышли в 1/4 финала чемпионата Европы по футболу. Национальная сборная сыграет с Англией 3 июля в Риме. Начало матча в 22:00 по Киеву.