Президент России Владимир Путин признал, что русский язык в Украине "выдавливают" из реальной жизни, а подозреваемый в госизмене глава политсовета партии ОПЗЖ Виктор Медведчук является, по его мнению, "настоящим националистом".

Об этом глава российского государства заявил в ходе традиционной Прямой линии в среду, 30 июня.

"Выдавливают русский язык из реальной жизни. Везде хватает узколобых людей, крайних националистов. Они действуют от чистого сердца, но не от большого ума", - сказал Путин.

Также он указал на притеснение оппозиции в Украине и привел в пример дело Медведчука.

"Виктора Медведчука заперли дома. Хотя я считаю именно его настоящим националистом", - сказал российский лидер.

Напомним, 11 мая Медведчуку и еще одному нардепу от ОПЗЖ Тарасу Козаку выписали подозрение в государственной измене и покушении на хищение национальных ресурсов в аннексированном Крыму. 13 мая Медведчуку назначили меру пресечения в виде круглосуточного содержания под домашним арестом до 9 июля. После этого председатель политсовета партии анонсировал новые суды.

"Страна" ведет прямую текстовую трансляцию Прямой линии с Владимиром Путиным.