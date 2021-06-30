Президент России Владимир Путин рассказал о возможной встрече с украинским коллегой Владимиром Зеленским.

Об этом он рассказал во время прямой линии с гражданами в среду, 30 июня.

Путин заявил, что не отказывается от встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, но надо понять, о чем говорить. По его словам, Зеленский отдал Украину под полное внешнее управление.

"Что встречаться с Зеленским, если он отдал свою страну под полное внешнее управление? Судьба Украины решается в Вашингтоне. И отчасти в Берлине и Париже", - сказал Путин.

Но при этом добавил, что не отказывается от этой встречи.

"Но нужно понять, какое у нее будет наполнение", - говорит Путин.

Напомним, возможная встреча Зеленского и Путина обсуждается еще с апреля. Президент Украины в своем видеообращении 20 апреля предложил Путину встретиться в любой точке Донбасса.

Позже о возможной встрече с Путиным Зеленский заявил в середине июня в интервью иностранным СМИ. Он обвинил российского коллегу в том, что тот хочет обсуждать двусторонние отношения, а не Донбасс, а также заявил, что их встреча, по его мнению, неизбежна.

Затем в Кремле обвинили Зеленского в попытке сорвать встречу с Путиным.

