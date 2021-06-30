Президент России Владимир Путин заявил, что изложит свои соображения по вопросу Украины в аналитической статье, которую смогут почитать и россияне, и украинцы. Об этом глава РФ заявил во время сегодняшней прямой линии в среду, 30 июня.

"Люди и в России и в Украине смогут с ней (со статьей - Ред.) ознакомиться. Я не считаю, что украинский народ является нам не дружественным. А вот руководство сегодняшней Украины, явно нам недружественное", - заявил Путин.

Дату выхода своей аналитической статьи российский лидер не указал.

Напомним, Владимир Путин объяснил, почему не внес Украину в список недружественных стран, высказав мнение, что украинцы и россияне - это один народ. По его словам, народы, у которых языки отличаются больше, чем украинский и русский, дорожат единством.

Ранее "Страна" писала о том, что Путин не понимает, зачем ему встречаться с Зеленским, который, по его мнению, отдал страну под внешнее управление.

Также мы сообщали, что Путин, который еще в апреле получил вторую дозу вакцины от коронавируса, рассказал, что прививку ему делали "Спутником V".