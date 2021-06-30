Президент России Владимир Путин заявил, что украинцы и россияне - это один народ, поэтому признавать Украину недружественной для РФ нельзя.

Об этом глава государства заявил при ответе на вопрос о том, почему Украина не входит в список недружественных стран, во время традиционной Прямой линии в среду, 30 июня.

"Я не считаю, что украинский народ - недружественный. Я вообще считаю, что российский и украинский - один народ. (...) Народы, у которых языки отличаются больше, чем украинский и русский, дорожат единством", - сказал Путин.

Также он заявил, что в Украине "выдавливают русский язык из реальной жизни".

"Везде хватает узколобых людей, крайних националистов. Они действуют от чистого сердца, но не от большого ума. Я не считаю украинский народ недружественным. А сегодняшнее руководство Украины явно недружественное", - сказал президент РФ.

Напомним, в мае Кабинет министров Российской Федерации утвердил список недружественных России стран. В него вошла Чешская Республика и США, других государств в перечне нет.

"Страна" ведет прямую текстовую трансляцию Прямой линии с Владимиром Путиным.