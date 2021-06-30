Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности, созданный в Украине в конце марта, был учрежден как редакция государственного информагентства "Укринформ", в которой выделены места для 9 сотрудников.

Об этом со ссылкой на информацию Минкульта и "Укринформа" пишут "Украинские новости".

В положении о главной редакции "Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности" указано, что она состоит из двух подразделений: отдела стратегических коммуникаций, который должен создавать месежи, перебивающие информационные посылы страны-агрессора, и отдела информационной безопасности, планирующего отслеживать информационную активность. Он будет координировать свою работу с аналогичным центром при СНБО, а также с общественными организациями.

В документе указано, что отдел информационной безопасности должен выявлять "темы и нарративы, которые используются агрессором против Украины", совместно с общественными организациями вести открытую базу "информационного присутствия агрессора" и сайт, где будет вестись разъяснительная работа. Отдел стратегических коммуникаций совместно с пресс-службами госорганов будет "разрабатывать и распространять матрицу месежей для скоординированной коммуникацией правительства".

В штате Центра-редакции выделены места для 9 сотрудников с зарплатой (оклад, без надбавок и премий) от 9 500 до 14 500 грн в месяц. Ежемесячно на оклады сотрудников планируется выделение 96 тыс грн.

Напомним, Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности при Минкульте был создан в марте этого года. Главой центра стала руководитель группы по анализу гибридных угроз Украинского кризисного медиа-центра Любовь Цыбульская. Также она является советником по противодействию информационным угрозам министра иностранных дел Украины.

В этом же месяце в Украине был создан Центр противодействия дезинформации при СНБО. Президент Зеленский подписал соответствующий указ 19 марта. Орган возглавила бывшая сотрудница НАБУ и Офиса генпрокурора Полина Лысенко.

"Страна" разбиралась, зачем властям нужны два центра по борьбе с фейками и чем они будут заниматься.