Президент Владимир Зеленский так и не поздравил двукратного чемпиона мира по боксу Василия Ломаченко, который одержал победу над японцем Масаеши Накатани в воскресенье, 27 июня.

Поздравления нет ни на сайте Офиса президента, ни в официальных аккаунтах Зеленского.

На сайте ОП в разделе "Приветствия" последняя запись датирована 24 июня. В ней президент поздравил Всеукраинскую Раду Церквей и религиозных организаций с 25-летием основания. А 20 июня сайт опубликовал поздравление Президента с Днем Святой Троицы.

В соцсетях Зеленский также промолчал. Постов о Ломаченко нет ни в Твиттере, ни в Facebook.

По какой причине глава страны проигнорировал достижение Ломаченко, не ясно. При этом на вчерашнюю победу сборной Украины над Швецией Зеленский отреагировал в обеих соцсетях.

Отметим, что последний бой Ломаченко прошел без украинского флага. Как правило, украинский боксер всегда выходил на церемонию объявления победителя с национальным флагом. Флага страны не было и на пресс-конференции после поединка.

Напомним, в 2020 году Василий Ломаченко вместе с другим известным украинским боксером Александром Усиком снялись в российском документальном фильме "Здравствуй, брат! Христос воскрес". В нем украинские спортсмены заявили, что Украина и Россия являются одним народом, и что они не намерены прекращать общаться с друзьями из соседней страны.