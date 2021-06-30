В аннексированном Крыму выявили наличие индийского и британского штаммов коронавируса.

Об этом со ссылкой на сообщение "главы управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю" Наталья Пеньковская передает агентство "РИА Новости".

"По результатам секвенирования на территории "Республики Крым" выделяются как традиционные штаммы новой коронавирусной инфекции, так и штаммы, вызванные британским и индийским вирусом. Идет смешанное циркулирование. В связи с этим все мероприятия, которые реализуются на территории, должны соблюдаться", - сказала Пеньковская.



По ее словам, растет число заболевших среди молодых людей.



"Сегодня самые высокие цифры заболеваемости в возрастной группе 18-27 лет и 30-49 лет. Поражено работоспособное население. Ковид молодеет", - добавила "глава Роспотребнадзора".

Показатель заболеваемости коронавирусом, по данным агентства, начал стабильно расти в Крыму с начала июня. В мае на полуострове за сутки фиксировали в среднем около 95 новых случаев заражения, к концу июня этот показатель достиг отметки в 294 новых случая за сутки. Всего с начала пандемии в Крыму зарегистрировано 48,4 тысячи заболевших коронавирусом, выздоровели 43,4 тысячи человек, умерли 1 505 человек.

Напомним, 23 июня секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что индийский штамм коронавируса, который отличается повышенной заразностью, проник в Украину.

Ранее "Страна" подробно анализировала, какой будет вспышка индийского штамма коронавируса в Украине и какие меры могут предпринять власти.

Тем временем в России за прошлые сутки, 29 июня, зафиксировали максимум смертей от коронавируса за сутки - умерли 669 человек.