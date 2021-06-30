На Кабмине 30 июня премьер-министр Денис Шмыгаль анонсировал сразу несколько изменений, которые ждут украинцев уже с июля. В частности, с 1 июля начинается бета-тестирование в приложении "Дия" ковидных сертификатов. Сами сертификаты еще на аудите у европейской комиссии, наш Кабмин ждет его результатов и дал протокольное поручение вице-премьер-министру по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольге Стафанишиной активизировать аудит и ускорить подписание соответствующих документов.

То есть, уже в ближайшее время есть надежда получить ковидные паспорта, но, правда, только для тех украинцев, кто смог получить две дозы вакцины. Плюс - еще непонятно, как по ним можно будет ездить в Европу, которая признает далеко не все вакцины.

Еще одно нововведение - прямо с завтрашнего дня в Украине стартует рынок земли. Денис Шмыгаль анонсировал "простые и понятные правила игры" для всех участников этого рынка, а также кредиты для фермеров, в том числе, мелких. Впрочем, мы уже писали, что с открытием рынка земли связано также немало рисков.

С 1 июля увеличивается также прожиточный минимум, что отразится на ряде выплат - по безработице, одиноким матерям и др. Правда, увеличение совсем небольшое — с 2270 гривен для трудоспособных лиц до 2379 гривен.

Разбирались, что еще принял Кабмин 30 июня.

Почти 30 миллиардов на воду

Кабмин согласовал законопроект о государственной целевой программе "Питьевая вода" на 2022-2026 годы.

Подобная программа в Украине уже была, она действовала с 2011 до 2020 года, но так и не решила проблем с питьевой водой.

Последние же достаточно серьезные. Как указано в пояснительной записке к проекту, на сегодня только 69% населения имеет доступ к системе централизованного водоснабжений и всего 48% - к водоотводу. В 9 областях страны до сих пор вода подается по графику - в таком режиме ею пользуется почти 270 тысяч потребителей. Также в Украине давно устарели водопроводные и канализационные сети. В свое время их строили с расчетом на постоянное увеличение сточных вод. Но так как промышленность работает далеко не на полную мощность, сточных вод в последние годы, наоборот, стало меньше. Что привело к неэффективной эксплуатации сетей водоотвода, повышенным затратам электроэнергии и т.п.

Эти проблемы рассчитывают решить в рамках реализации новой госпрограммы по питьевой воде. Она достаточно обширна, и предусматривает целый список мероприятий, которые должны улучшить качество питьевой воды в Украине и доступ граждан к централизованному водоснабжению и водоотводу. Среди них, в частности, строительство новых и реконструкция имеющихся сетей и очистных сооружений, станций доочистки питьевой воды, создание сетей лабораторий по контролю за сточными водами и др.

Но все это потребует немалых денег. В финансово-экономических расчетах к проекту указано, что бюджет программы по питьевой воде составит почти 28,6 млрд гривен. Около 17 млрд планируется привлечь из государственного бюджета, больше 11,6 млрд - из местных бюджетов и других источников.

Если программу утвердят, уже в следующем году на ее реализацию должны выделить порядка 3,2 млрд из госбюджета и больше 2 млрд - из местных. далее затраты будут идти по нарастающей - до 6,2 млрд гривен к 2026 году.

Но будет ли обеспечено бесперебойное финансирование по этой программе, особенно из и без того дефицитных местных бюджетов - пока неясно.

Большой аудит

В Украине грядет большая проверка работ, выполненных в рамках пограничного сотрудничества по программе Европейского инструмента соседства (ЕИС) с 2014 по 2020 годы.

Напомним: в рамках этой программы Украина принимала участие в 4 проектах в партнерстве с Польшей, Беларусью, Венгрией, Словакией, Румынией.

К примеру, бюджет программы "Польша -Украина-Беларусь" составлял почти 176 млн евро, другие были менее затратными - на 40-70 млн евро каждая. Они предусматривали целый комплекс мероприятий, от строительства дорог по направлению к государственной границе до развития инфраструктуры, совместных противоэпидемических мер, различных экологических программ и др.

Кабмин одобрил законопроект о Порядке организации проверок законности и правомерности затрат по таким программам. Проверку будут проводить Минфин и Государственная аудиторская служба.

После того, как этот проект получит статус закона, Минфин утвердит состав рабочей группы, которая будет курировать проверки. В ее состав войдут представители министерства финансов, Госаудитслужбы, секретариата Кабмина, независимые эксперты.

Подрядчики, которые принимали участие в реализации программы по приграничному сотрудничеству, должны будут предоставить копии всех финансово-хозяйственных и бухгалтерских документов, информацию по закупкам и пр.

Проверяющие могут проводить мониторинг закупок, ревизии, документальные и фактические проверки, сверки, опросы и т.д.

Если будут выявлены факты нарушений законодательства, Минфин должен оперативно информировать Орган управления программы и правоохранителей.

Кабмин установил контроль над ТЭЦ, которая ранее была в концессии у Фукса

Кабмин утвердил новый устав государственного предприятия "Теплоэлектроцентраль -2 Эсхар".

В 2012 году ее передали в концессию ООО "ДВ Нефтегазодобывающей компании" (кроме ТЭЦ в компанию входило также шахтоуправление по добыче и обогащению угля). Эту компанию связывают с бизнесменом, который сейчас находится под санкциями СНБО - Павлом Фуксом. Хотя по документам конечными бенефициарами этой компании являются гражданка Украины Александра Никитина, прописанная на Оболонских Липках в Киеве и несколько офшорных фирм ("Саунд энд Вижн хаус" с Сейшельских островов, "Ко-Инвестментс ЛТД" с Белиза и др.).

Ранее в учредителях числилась также Наталия Мазур, возглавлявшая благотворительные фонды экс-главы "Нафтогаза" Евгения Бакулина.

На сегодняшний день компания имеет больше 85 млн гривен налогового долга, за ней тянется шлейф судов. Истцом по по одному из дел является Министерство энергетики, которой пытается взыскать с "Нефтедобывающей компании" почти 12 млн платежей. Подготовительной заседание по этому делу назначено на 7 июля 2021 года.

ТЭЦ-2 Эсхар в последние годы находилась в сфере управления Минэнерго. И дела там обстоят не лучшим образом - предприятие находится на этапе ликвидации, там работает ликвидационная комиссия.

Эта теплоэлектроцентраль расположена возле рек Северский Донец и Уда в 32 километрах от Харькова недалеко от Чугуева. ТЭЦ предоставляет услуги по централизованному отоплению в рамках поселка городского типа Эсхар.

В начале этого года Кабмин своим распоряжением переподчинил ТЭЦ правительству, что теперь и прописано в новом уставе. Также из перечней деятельности исключено распределение электрической энергии (осталось производство электроэнергии, поставка тепла, горячей воды, забор и очистка воды и пр.).

Уставной капитал предприятия определен в 31, 2 млн гривен. Также подробно прописана схема ликвидации предприятия. Ликвидация может быть проведена путем реорганизации или собственно, закрытия компании.

Напомним: на данный момент Кабмин взял на себя управление сразу несколькими энергообъектами, в том числе, Калушской ТЭЦ (ее связывали с экс-министром энергетики Насаликом), Нижнеднепровской ГЭС, "Укргидроэнерго", "Энергоатомом", "Лисичанской ТЭЦ" и др.

Массовое переоборудование зданий

Кабмин утвердил Порядок оборудования домов,зданий и сооружений любого назначения под потребности маломобильных групп населения. Речь идет об их адаптации под нужды инвалидов, в частности, оборудование пандусами для инвалидных колясок, расширенными дверными проемами и т.д.

Как указано в пояснительной записке, новые здания, которые строились в Украине в последние годы, в основном, отвечают таким требованиям. Но вот уже введенные в эксплуатацию сооружения им, как правило, не соответствуют. Поэтому нужны масштабные перепланировки.

Новый Порядок вносит ряд изменений в уже действующее законодательство. К примеру, в постановление Кабмина №461 внесли правку, по которой могут отказать в выдаче сертификата о вводе объекта в эксплуатацию, если не соблюдены стандарты по доступности для моломобильных групп населения.

Также в постановлении Кабмина №466 появился новый пункт - о том, что все без исключения дома и здания в Украине должны быть приспособлены под потребности маломобильных групп населения. При этом оборудовать их специальными средствами можно без документов, дающих право на выполнение строительных работ и даже без документа о праве собственности или пользования на земельный участок.

Впрочем, даже такое упрощение не сделает задачу массового переоборудования зданий простой. Во-первых, это деньги, которых во многих коммунальных учреждениях нет. Во-вторых, как рассказывала нам аналитик по вопросам здравоохранения Ассоциации городов Украины Светлана Осташко, далеко не все помещения тех же больниц можно перепланировать, особенно, если они находятся в зданиях -памятниках архитектуры.

60 миллионов на патриотическое воспитание

Кабмин утвердил новую Программу национал-патриотического воспитания на период до 2025 года. Концепция этой программы появилась еще в прошлом году, но сам план конкретных мероприятий озвучили только сейчас.

Программа достаточно обширна. Среди ее главных целей перечислено формирование украинской гражданской идентичности, для чего планируется повысить роль украинского языка, проводить просветительскую работу, чтобы донести суть украинских национальных ценностей, борьба с «постколониальными и посттоталитарными последствиями в сознании населения», популяризировать культуру и семейный ценности Украины и пр.

В программе дается конкретный перечень мероприятий с цифрами - сколько нужно привлечь людей по каждой области. Скажем, под разного рода акции, игры, конкурсы, олимпиады с национальным колоритом в этом году планируется привлечь больше 390 тысяч участников. А на сами мероприятия выделят в общей сложности больше 6 млн гривен.

Всего до 2025 года разного рода патриотическими мероприятии планируется охватить больше 20% населения.

Программу будет курировать Министерство спорта и молодежи. Всего под нее планируется выделить порядка 324,2 млн гривен, в том числе, в этом году - около 58,6 млн.

270 миллионов на борьбу с домашним насилием

Кабмин утвердил выделение более 274 млн гривен местным бюджетам в рамках субвенции на программы по борьбе с домашним насилием. На эти деньги планируется создать сеть специализированных служб поддержки людей, пострадавших от насилия. Большая часть средств пойдет на обустройство приютов, дневных центров и консультативных служб (на это предусмотрено направить порядка 182 млн. Более чем на 36 млн потратят на закупку офисной мебели, компьютеров, телекоммуникационного оборудования и др.

Всего планируется открыть 28 приютов, 29 дневных центров, 58 консультативных бригад, 40 мобильных бригад (под которых закупят 40 авто на более чем 55 млн гривен, то есть, почти по 46 тысяч долларов за единицу техники).

Еще один международный аэропорт

Житомирский аэропорт имени Королева становится международным. Кабмин утвердил распоряжение об открытии в нем пункта пропуска через государственную границу для пассажирского и грузового авиасообщения. Также указано, что в дальнейшем возможно открытие международных регулярных и чартерных рейсов.

Как указано в пояснительной записке, на сегодня аэропорт Житомира может обеспечивать взлет, посадку, стоянку и обслуживание пассажирских и грузовых воздушных суден.

Житомирский аэропорт является дочерним предприятием ООО "Аккорд". Согласно данным "Опендатабот", бенефициаром также числится Алексей Янчук. Это бизнесмен из России, который в свое время завел в Украину авиакомпанию Yanair. "Аккорд" занимался реконструкцией Житомирского аэропорта с 2014 года. В прошлом году аэропорт получил убытка более чем на 1,2 млн гривен