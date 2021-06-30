Появилось видео как на стадионе в шотландском Глазго, где сборная Украины вырвала победу у сборной Швеции в 1/8 Евро-2020, напали на парня с российским триколором, который обнимался с украинским фанатом.

На видео можно рассмотреть, что инцидент произошел на трибуне с украинскими фанами. Обнимавшийся с украинским болельщиком россиянин был замечен другими фанами нашей сборной и, вероятно, его появление на трибуне украинцев вызвало их неодобрение. Несколько болелищиков пытались выгнать россиянина. Они пустились с ним врукопашную и даже порвали ему футболку. Но его защитил украинский товарищ, который затем накрыл плечи парня желто-голубым флагом, против чего россиянин, судя по видео, не возражал.

Напомним, матч Украина - Швеция прошел во вторник, 29 июня. Сборная Украины пропустила один мяч, но забила в ворота соперника два. Авторами голов стали Александр Зинченко и Артем Довбик. Об игре "Страна" подробно писала.

В четвертьфинале Украину ждет игра со сборной Англии. Матч состоится 3 июля в Риме на Олимпийском стадионе. Начало матча в 22:00 по Киеву.

Также "Страна" подробно писала о том, как сборная Украины впервые в истории вышла в четвертьфинал Чемпионата Европы по футболу.