В первый день июля в Украине будет дождливо, возможны грозы. Температура воздуха удержится на уровне +26...+32 градуса.

Об этом в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.

"Видим, что июль тяготеет к настоящей классике, никаких тебе новомодных течений - типа снега в Карпатах посреди лета, или существенного похолодания, или какой-то там страшной магнитной бури - белая блузка, черные брюки, сумочка черная и скромные, но дорогие жемчужины в ушах. Правда, за показной сдержанностью временами скрывается бурный темперамент", - написала Диденко.

По данным синоптика, в четверг, 1 июля, в Украине во время ливней и гроз локально возможны шквалистый ветер и град.

Теплее всего, по информации Диденко, завтра будет на юге и востоке страны: +29...+33 градуса. На западе ожидается более прохладная погода - +24...+29 градусов. В большинстве других областей в четверг предполагается +26...+30 градусов.

"В Киеве июль начнется периодическими ливнями с грозой, местами градом и шквалистым усилением ветра - осторожно!

Температура воздуха в столице ближайшей ночью - +17...+20 градусов, завтра днем ​​+27...+29 градусов. Июль идет с дождями и теплом!" - написала синоптик.

Напомним, среда также принесет Украине жару, грозу и местами град.

Кроме того, мы писали о том, что синоптики рассказали, каким будет июль в Украине.