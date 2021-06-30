Нападающий сборной Украины Артем Довбик забил решающий гол в матче 1/8 финала Евро-2020 против шведов.

Это позволило подопечным Андрея Шевченко выйти в четвертьфинал чемпионата и мгновенно прославило игрока.

"Страна" собрала, что известно про 24-летнего нападающего под номером 26 в составе сборной.

Карьера Артема Довбика

За неделю до решающего поединка, а именно 21 июня, Добвик отметил свое 24-летие. Он уроженец Черкасс, где и начинал свою футбольную карьеру.

Выступал за "Черкасский Днепр" на позиции нападающего в 2014 году. Также играл в команде "Днепр" с одноименного города и ездил на правах аренды играть за молдавский клуб "Заря" из города Бельцы.

В период с 2018 по 2020 годы играл в Дании за команды "Мидтьюлланд" и "Сендерйюск", с которыми выиграл чемпионат и кубок страны. Со временем он вернулся в Украину в СК "Днепр-1", за который выступает и сейчас.

В прошлом чемпионате Артем Довбик забил за днепрян 6 голов и отметился одной предголевой передачей.

В национальную сборную парня приглашали начиная с 2017 года, но вплоть до 2021 года на поле он так и не появлялся. Его дебютом стал выход на последние 9 минут игры против Казахстана весной 2021 года (1:1). Еще на замену он вышел во втором тайме товарищеской игры против Бахрейна, в котором смог отдать голевой пас на Цыганкова, что спасло украинцев от поражения.

На Евро-2020 он отметился в заявке, но ни разу на поле так и не появился. Он стал единственным игроком украинского чемпионата, кто попал в сборную не из "Шахтера" или "Динамо". Тренер сборной комментировал свой выбор несколько загадочно. "У Довбика есть определенные характеристики и качества, которые мне интересны", - говорил Шевченко.

Как пишет Tribuna, обладатель "Золотого мяча" лично занимался с Довбиком, чтобы улучшить его игру. Учил подтягиваться – натурально, прямо на тренировке показал пример сам.

Поэтому до его теперь уже коронного выхода на поле в 1/8 финала со шведами у него совокупно было лишь 55 минут на поле за две игры в составе сборной и ноль забитых голов.

А что это за "лифчик"?

Кстати, что касается его черного топа под футболкой, то это никакой не "лифчик" или "топик" - под футболкой спортсмена был специальный трекер, который помогает определить, сколько километров за игру пробежал каждый игрок и делает его "тепловую карту" перемещений на поле.

И за то, что игрок снял футболку, он получил желтую карточку, поскольку правила такое поведение запрещают. Зато показал свою потрясающую фигуру и запомнился болельщикам.

"Хочу поблагодарить болельщиков за сумасшедшую поддержку и веру! Это историческая победа для нашей страны, и я горд быть частью этой команды", - сделал он пост у себя в Instagram.

В сети также появились зажигательные танцы футболистов сборной из раздевалки.

А нардеп от партии "Слуга народа" Роман Грищук заявил, что назовет своего второго сына в честь игрока сборной Украины Артема Довбика

"Аааааа

Назову второго сына Довбик!", - написал Грищук у себя в Facebook.

Травля от "украинизаторов"

Правда даже после блестящей игры "активисты-украинизаторы" нашли зраду на ровном месте, назвав Довбика "московитом".

"Довбик. Что, опять? Опять московит? Господи, ну откуда берутся эти марсиане?", - сокрушилась известный борец за украинский язык Лариса Ницой и призвала делиться своим возмущением на странице Довбика в соцсетях за то, что он позволил говорить по-русски на пресс-конференции.

К счастью, за игрой Украины и Довбика пристально следили не только "языковые борцы", но его семья и жена, с которой он обручился год назад. Пара вместе уже 4 года, в июле 2020-го года они сыграли свадьбу в Черкассах.

У Артема и Юли пока нет детей, они стараются не сильно афишировать свои отношения. У девушки закрытый Instagram-аккаунт.

Самый поздний гол и рекорд Платини

Своим выходом на поле за 15 минут до окончания матча Довбик, скорее всего, обязан тяжелейшей травме, которую получил Артем Беседин. После столкновения с защитником сборной Швеции Маркусом Даниэльсеном Беседин был вынужден покинуть поле и завершить участие в Евро-2020. Нарушитель получил красную карточку.

А Довбик, вышедший на замену, забил самый поздний за всю историю европейского чемпионата гол - на 121-й минуте (а точнее 120:37). Этот гол стал его первым голом за сборную. А игрок, ко всему прочему, стал самым молодым автором гола в истории сборной Украины на чемпионатах Европы.

Довбик побил рекорд легендарного французского футболиста Мишеля Платини, который забил гол в ворота Португалии на Евро-1984, когда табло показывало время - 118:53. Однако на первом месте продолжает оставаться турок Семих Сентюрк, который отметился голом в ворота Хорватии на Евро-2008 на 121:01 минуте.

В эфире программы "Великий футбол" герой матча Довбик признался, что до конца не осознает все, что произошло на поле и постепенно приходит в себя.

"Наверное, это какая-то судьба. У меня просто нет слов. Такое стечение обстоятельств, что надо было выходить и помогать партнерам, ждать свой шанс. Я его все же дождался", - поделился впечатлениями спортсмен.

Довбик также вспомнил напутственные слова своего тренера Андрея Шевченко, который сказал, чтобы Артем всегда находился в штрафной площадке и ждал шанс, старался цепляться за мячи.

В Киеве у огромных экранов ТРЦ "Gulliver" фанаты были вне себя от счастья.

Конечно, эмоции зашкаливают и сегодня, ведь теперь команда "сине-желтых" сыграет с Англией 3 июля.