В России за прошлые сутки, 29 июня, зафксировали максимум смертей от коронавируса за сутки - погибли 669 человек.

Об этом в Telegram сообщает Оперштаб Москвы по коронавирусу.

Больше всего смертей среди пациентов с коронавирусом за минувшие сутки зафиксировали в Москве 117 и Санкт-Петербурге 111.

Всего за последние сутки в России выявлено 21 042 новых случая коронавируса в 85 регионах. Из них 14% не имели клинических проявлений болезни. За день полностью выздоровели 16 356 человек.

Напомним, "Страна" писала о том, что из-за штамма коронавируса "Дельта" в России заболеваемость пошла в рост в конце первой декады июня, и к настоящему времени здесь фиксируют заражение коронавирусом в среднем 20 тысяч человек в сутки. Число больных в стране за прошедшие три недели увеличилось с 265 до 354 тысяч человек, а среднесуточное число смертей – с 370 до 540.

Что касается Украины, за сутки 29 июня тут зафиксировали 633 новых подтвержденных случаях коронавирусной болезни Covid-19. Это более чем в 3 раза превышает показатель предыдущих суток, когда было зафиксировано 182 новых случая. Кроме того, 40 человек с коронавирусом за минувшие сутки скончались.