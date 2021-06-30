Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект об укреплении корпоративного управления в украинских банках. К этому документу были приняты почти полторы тысячи правок.

Соответствующее решение на заседании в среду, 30 июня, поддержали 279 народных депутатов.

Законопроект предусматривает усиление ответственности совета и правления банка за принятые решения, также устанавливаются дополнительные требования к членам совета и правления банка, в частности, по поводу коллективной пригодности каждого из органов управления. Кроме того, повышаются требования к организации системы внутреннего контроля, в том числе и управления рисками.

Также документ внедряет новую структуру капитала банка, вместе с буферами капитала, и устанавливает требования к достаточности ликвидности. Помимо этого инициатива расширяет полномочия Национального банка Украины в сфере надзора посредством осуществления риск-ориентированного надзора, обеспечения оперативного реагирования на ухудшение состояния платежеспособности и ликвидности банка.

Законопроект предполагает, что количество заместителей главы Национального банка Украины вырастет до шести человек в связи с расширением полномочий регулятора по курированию небанковского финансового сектора. В то же время ко второму чтению норму о ликвидации должности первого заместителя главы НБУ из законопроекта убрали. Также нардепы не стали запрещать сотрудникам НБУ получать кредиты в банках и других финансовых учреждениях.

В документе закреплено, что член совета Национального банка, у которого истек срок полномочий, занимает должность до вступления в свои полномочия новоназначенного члена совета.

Напомним, ранее представитель Международного валютного фонда (МВФ) Джерри Райс заявил, что Фонд ожидает больше прогресса для выделения второго транша Украине по программе stand by, в том числе и укрепления корпоративного управления.

Вчера парламент принял еще один законопроект, который призван помочь Украине получить новый транш от МВФ - законопроект о судебной реформе, предусматривающий предоставление иностранным экспертам решающего голоса при назначении судей.