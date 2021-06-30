Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ, дающий право Межведомственной комиссии по безопасности в информационной сфере принимать меры в отношении любых медиа за распространение информации, способной нанести вред национальным интересам.

Соответствующий документ опубликован на Национальном правовом интернет-портале.

В указе говорится, что теперь комиссия вправе "принимать решения о наличии в продукции средства массовой информации, в том числе иностранного (СМИ), на интернет-ресурсе, в сетевом издании информационных сообщений и (или) материалов, распространение которых способно нанести вред национальным интересам Республики Беларусь".

Указ выступил в силу 26 июня текущего года.

Как известно, Межведомственная комиссия по безопасности в информационной сфере была создана в ноябре 2017 года при Совете Безопасности. Она вправе принимать решения по ограничению доступа к интернет-ресурсам и прекращению выпуска СМИ.

Напомним, ранее сообщалось, что в белорусском Гродно задержали главного редактора новостного портала Hrodna.life Алексея Шота.

Также мы писали, что в Беларуси заблокировали освещавший протесты оппозиции ресурс Tut.by. Против руководства сайта открыли дело.