В двух областях Украины - Киевской и Луганской - показатель выявления коронавируса оказался на уровне красной зоны адаптивного карантина.

Об этом свидетельствует информация, размещенная министерством здравоохранения Украины на своем сайте в среду, 30 июня.

По состоянию на сегодня все регионы страны находятся в зеленой зоне карантина. Тем не менее только в Киевской области и Луганской областях наблюдается красный уровень по показателю охвата населения тестированием на коронавирус.

По последним данным, в Киевской области показатель тестирования остается низким с 27 по 29 июня включительно и составляет 285, 277, 262 теста на 100 тысяч населения соответственно, тогда как норма предусматривает не менее 300 тестов на 100 тысяч населения.

Что касается Луганской области, то там красный уровень показателя выявления коронавируса выявлен только во вторник, 29 июня - он составил 269.

Эти регионы пока не могут быть отнесены к красной зоне карантина, так как для этого в течение трех дней красному уровню должны соответствовать как минимум два показателя, определенных Минздравом. В связи с этим вся Украина остается в зеленой зоне.

Напомним, низкий объем тестирования на коронавирус в Киевской области был выявлен и на прошлой неделе.

А еще 23 июня красному уровню соответствовали три региона: Киевская, Кировоградская и Черкасская области. Причиной этому также послужил низкий уровень тестирования на коронавирус.