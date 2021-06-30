В аннексированном Крыму ухудшается ситуация с распространением коронавируса. Специалисты указывают на рост числа летальных случаев. Всего за последнюю неделю там заразилось более 1,7 тысячи человек.

Об этом заявил "глава Крыма" Сергей Аксенов, передает "РИА Новости".

"У нас динамика, к сожалению, негативная. За неделю подтверждено 1726 случаев новой коронавирусной инфекции, 1327 случаев внебольничной пневмонии, зарегистрировано 43 летальных исхода", - сказал "глава Крыма" Сергей Аксенов.

По его словам, основными местами заражения коронавирусом в аннексированном Крыму являются: общественный транспорт, учреждения, где люди массово собираются, в том числе больницы, и ночные клубы.

Хуже всего ситуация обстоит в Симферополе, Ялте и Алуште.

При этом стойкая тенденция к росту заболеваемости наблюдается на всем полуострове, увеличивается уровень летальности.

По информации специалистов, в ближайшие две недели такая ситуация сохранится.

При этом показатель заболеваемости коронавирусом начал стабильно расти в аннексированном Крыму с начала июня. В мае на полуострове фиксировали в среднем около 95 новых случаев заражения за сутки, к концу июня этот показатель достиг отметки в 294.

Напомним, в России прогнозируют пятикратный рост смертности от коронавируса после его мутаций.

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