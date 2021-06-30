Глава фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия прокомментировал своё сообщение в чате фракции, когда он не узнал Степана Хмару и первого генпрокурора Украины Виктора Шишкина и написал в партийном чате "Что это за два деда-мопеда? Стоят в зале".

"Я сидел с заду перед двумя людьми которые встали, переодели какие-то футболки и делали политические заявления, когда этих людей пригласили.

Я хорошо знаю и Шишкина и Хмару, но со спины я не научился распознавать людей. Я и подумать не мог, что такие уважаемые люди могут себе позволить делать политические провокации на торжественном событии. Вот я и спросил, что это за два деда.

Если бы я знал, что это эти два уважаемые джентельмены, я бы лично подошёл и сказал бы, что нужно понимать где вы находитесь.

Как это выглядит на телевидение в стране агрессоре, когда ты президента называешь убийцей. Мне кажется, это не корректно. Спросите у этих людей, как они к этому пришли",- рассказал Арахамия.

Напомним, в День Конституции 28 июня президент Владимир Зеленский выступил на торжественном заседании парламента. При этом двое людей слушали его в футболках с надписями "Зе убийца Конституции". Как выяснилось, людьми в футболках оказались первый генпрокурор Украины Виктор Шишкин и экс-нардеп Степан Хмара.

Также мы писали, что в День Конституции политолог перечислил 25 статей Основного закона, нарушение которых допустил Зеленский.