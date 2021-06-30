После вчерашней победы сборной Украины над шведами в тяжелейшем матче 1/8 финала Евро-2020 пользователи соцсетей шутят об авторе победного гола Артеме Довбике, тренере нашей команды Андрее Шевченко, сборной Швеции, политиках и футболе.

"Страна" собрала лучшие мемы о вчерашнем матче.

Посол Швеции в Украине Тобиас Тиберг накануне матча пошутил в Twitter о том, что у него есть прогноз по поводу игры. "Победителями будут желто-синие", - написал он, имея в виду, что флаги обеих команд этих цветов.

Уже после победы Украины пользователи соцсетей шутят и о том, что именно благодаря Швеции наша сборная попала в 1/8 финала.

Много мемов появилось и об авторе победного гола Артеме Довбике. Например, пользователи соцсетей шутят о том, что именно его нужно поместить на Большом Государственном Гербе, законопроект о котором недавно внес в Раду как неотложный президент Владимир Зеленский.

Также болельщики обращают внимание на то, что Довбик смог обойти соперников из сборной Швеции. Мем на основе этой же картинки с подписью "Рады услужить" после того, как Украина вышла в 1/8 финала благодаря сборной Швеции, публиковал шведский посол в Украине Тобиас Тиберг.

Авторы мемов не обходят вниманием и тренера сборной Украины Андрея Шевченко. В основном в шутках обыгрывается его фамилия.

Досталось и политикам, которые любят использовать для пиара футбол. "Прошу не забывать, благодаря кому мы вышли в 1/8", - сказано в подписи к кадру матча, на который прифотошоплена фотография экс-президента Порошенко.

Напомним, матч Украина - Швеция прошел вчера, 29 июня, в Глазго. Сборная Украины вырвала у шведов победу и прошла в 1/4 финала Евро-2020. Наша команда пропустила один мяч и забила два. Авторами голов стали Александр Зинченко и Артем Довбик. Об игре "Страна" подробно писала.

В 1/4 финала сборная Украины сыграет с командой Англии. Матч состоится 3 июля в Риме на Олимпийском стадионе.