После гола Артема Довбика, который обеспечил победу Украине в матче против Швеции, в сети принялись обсуждать необычный аксессуар, который был надет на футболисте под майкой.

Отправив мяч в ворота противника Довбик на радостях снял свою футболку на бегу. Оказалось, что под ней был короткий черный топ, который многие сравнили с женским "лифчиком".

Оказалось, что на спортсмене был надет жилет от компании STATSports, который крепит между лопатками футболиста специальное gps-устройство, с помощью которого тренерский штаб и врачи получают информацию о перемещении игрока и его состояние здоровья. Скорость, ускорение, пройденный путь, пульс, сердечные ритмы, реакция организма на столкновения - все это становится материалом для исследований именно благодаря этой штуке.

На сайте компании трекер продается за 234.99 евро (7,5 тыс. грн).

Напомним, во вчерашнем матче Украина-Швеция в первой дополнительной пятнадцатиминутке Артем Довбик вышел на поле вместо Андрея Ярмоленко, который устал и хромал. Артем вступил в игру и забил гол, обеспечивший Украине проход в четвертьфинал чемпионата.

Также мы писли, что Ницой раскритиковала автора победного гола в матче Украина-Швеция за русский язык.