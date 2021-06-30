Журналист Дмитрий Гордон после победы Украины в матче со Швецией в 1/8 финала Евро-2020 облил себя водой в прямом эфире.

Гордон следил за матчем с ведущим Василием Головановым в эфире канала "Украина 24". Журналисты пообещали, что если Украина выиграет матч, то они выльют на себя по стакану воды.

После финального свистка арбитра Дмитрий Гордон сказал: "Ну что", и вылил на себя стакан воды. Голованов последовал его примеру.

Напомним, матч Украина - Швеция состоялся 29 июня в Глазго. Украинская сборная выиграла со счетом 2:1. Решающий гол на 121-й минуте матча забил Артем Довбик. "Страна" подробно писала о том, как прошла игра.

Теперь, впервые в истории, Украина выходит в 1/4 финала чемпионата Европы по футболу. Наша сборная сыграет с Англией 3 июля в Риме на Олимпийском стадионе. Начало матча в 22:00 по Киеву.

"Страна" писала о том, что писательница Лариса Ницой, которая ранее называла украинских футболистов "кончеными московитами", обрушилась с резкой критикой на автора победного гола в матче Украина-Швеция Артем Довбика. Ее возмутил тот факт, что футболист на пресс-конференции говорил по-русски.