Ночью 29 июня сборная Украины сделала болельщикам отличный подарок. Команда под руководством Андрея Шевченко со счетом 2:1 обыграла Швецию. И впервые в своей истории вышла в четвертьфинал Евро-2020.

Игроки провели потрясающий поединок. С первых минут украинские футболисты пошли в атаку и первыми забили. После пропущенного года сборная Украины не сдалась и выдержала натиск.

Из-за ничьей был назначен овертайм, в самом конце которого Украина вышла вперед - забил Артем Довбик. Отыграться шведы, которые считались фаворитами встречи, не успели.

Большинство украинцев радовались и праздновали победу сборной. Но нашлись и те, кто даже в такой ситуации не смогли обойтись без "зрады".

"Страна" публикует реакцию соцсетей на выигрыш нашей команды.

"Мы гордимся вами всей страной!"

Украину с победой поздравили официальные лица. Президент Владимир Зеленский опубликовал поздравительный пост в фейсбуке сразу после финального свистка.

"Я знал, что сегодня и от себя лично, и от всей Украины напишу именно эти слова, независимо от результата:

Мы болели за вас всей душой!

Мы благодарим вас от всего сердца!

Мы гордимся вами всей страной!

Но какое же большое счастье написать это именно после победы!

И получить возможность написать это еще раз. После 1/4. Или после 1/2. А, может, и после финала Евро!

Сегодня не было вас и нас.

Сегодня были МЫ.

Украина!

Команда, которая насчитывает более 40 миллионов.

От Ужгорода до Луганска.

От Чернигова до Симферополя.

Команда - Украина!

Которая показывает характер, мощь, которая бьется, терпит болезненные удары и боль, но встает и дает сдачи!

Украина, которая побеждает!!!

И все мы прекрасно знаем, что это значит.

Только одно.

Слава Украине!!!"

"Назову сына в честь Довбика"

Большинство украинцев высказывали комплименты Артему Довбику.

Секретарь НСЖУ Валерий Макеев считает, что вчера Довбик переписал футбольную историю Украины и Черкасс - уроженцем этого города он является.

Нардеп Роман Грищук пообещал, что назовет второго сына Артемом - в честь Довбика.

Политолог Андрея Ермолаев написал в фейсбуке:

"Украина-Швеция - 2:1)!!

Ну вот молодцы когда молодцы)!

Воля, терпение, командная игра - и есть результат)!

Спасибо, ребята, за победу)!!"

Журналистка и экс-нардеп Ольга Червакова в шутку назвала победу "с сединой на висках" - так искренне болели украинцы за свою сборную".

"СПАСИБО ЗА ПОБЕДУ!!!

Это был не футбол, а дворовая драка, страшный сон невролога, чесслово!

Такого травматизма я не помню даже в олдскульных дерби "Динамо - Шахтер" времен Сёмина, когда Дарио Срна падал на поле, как курс гривны, при любой удобной возможности.

Мы - в четвертьфинале, но теперь без форварда, скорейшего выздоровления Артему Беседину

И еще не знаем последствий для Ярмоленко, и что означали слова комментатора "жахливий крик Артема Безуса, він тримається за плече"...

Оххх, ребята!!! Ну и нервов вы помотали.

Дрались, как львы! Знайте: каждую вашу травму мы переживали, как свою собственную. У меня даже собака вспотела.

Это праздник с сединою на висках

ЛЮБЛЮ!!!"

Нардеп от ОПЗЖ Олег Волошин: "И все же нет у нас лучше объединяющей национальной идеи, чем футбол!"

"Братья славяне всегда болеют за своих"

Отдельно болельщики обратили внимание, что за сборную Украины болели и жители России.

Накануне матча издание "Медуза" провело опрос, за кого будут болеть россияне после вылета своей команды с турнира.

Первое место предпочтение граждан России с результатом 33% заняла сборная Украины. Таким образом, вчера за команду Андрея Шевченко болело намного больше, чем 40 миллионов украинцев.

Журналист Дмитрий Василец опубликовал фото украинского и российского болельщиков с флагами своих стран, которые обнимались на стадионе в Глазго.

"Победа сборной Украины над Швецией - это трагическое фиаско пропагандистов войны и ненависти, которые десятилетиями пытаются посеять рознь между братским русским и украинским народом.

Несмотря ни на что, братья славяне всегда болеют за своих, игнорируя интриги маргинальных политиков.

Фото с футбольного матча Украина - Швеция", - написал Василец.

Правда, потом в сети появилось фото российского фаната в разорванном футболке. Мужчина подвергся нападению людей в украинских флагах.

Позже появилось видео, как отдельные украинские фанаты напали на российского болельщика, порвали ему футболку и обернули в украинский флаг.

Нападки на Довбика из-за русского языка

Но нападали не только на жителя России, но и на героя вчерашнего матча - Артема Довбика.

Ложку дегтя в фантастическую победу Украины попробовала внести известная "борец за украинский язык" Лариса Ницой.

Она обрушилась на героя матча Украина-Швеция, автора победного гола Артема Довбика за то, что он говорил на пресс-конференции по-русски.

"Довбик. Что, опять? Опять московит? Господи, ну откуда берутся эти марсиане?", - сокрушились Ницой и призвала поделиться своим возмущением на странице Довбика в соцсетях.

"В общем, "активисты-украинизаторы" даже после блестящей победы наших футболистов не перестают искать зраду на ровном месте. Это к вопросу о том, кто и как на самом деле раскалывает страну", - комментирует ситуацию телеграм-канал Политика Страны.

Ницой раскритиковали даже в националистическом лагере.

"Расскажу уважаемой госпоже Ницой о том откуда берутся такие украинские звезды футбола как Довбик ...

Из спортинтернатов, где тренируются с детства и где действительно преподаватели говорят по-русски, а еще базы в них требуют вложения государственных средств и реконструкции.

Но нет, вместо того, чтобы заниматься совершенствованием украинского спортивного образования (в том числе и в плане языка) госпоже Ницой нужно добавить ложку дегтя в бочку меда и обосрать победу национальной сборной и дальше продолжать разъединять страну и делить украинцев", - написал пост экс-нардеп Игорь Мосийчук.

"Господи, когда же эта злая госпожа угомонится. И здесь швырнула кучку дерьма на вентилятор... Мне одной кажется что госпожа Н. - просто диверсатнка какая-то?", - задается вопросом пиарщица Галина Плачинда.

Высказал свое мнение и журналист Максим Назаров.

"Пжлст, ребят, кто там недоволен Довбиком, Зинченко, Шевой, Усиком и Ломаченко за их русский язык - идите на хутор бабочек ловить

это не я отправляю, это минимум половина от тех 40 миллионов болельщиков, о которых писал Зеленский

на хутор".

На фоне матча возникла еще одна "политическая" тема. В соцсетях многие начали говорить о "разгроме шведов под Полтавой" - проводя параллели между игрой Украины и Полтавской битвой 1709 года (и там, и там противник - Швеция).

Но такие исторические параллели раскритиковал нардеп от "Евросолидарности" Владимир Вятрович. И похвастал, что среди его друзей и знакомых об этом никто не упомянул.

"Футбол как зеркало деколонизации. В моей ленте почти не было о "шведах под Полтавой". Начинаем со своей точки зрения смотреть на свою историю", - написал Вятрович.

Тут следует пояснить, что с точки зрения Вятровича, разгром шведов войсками царя Петра Первого - это было событие негативное для Украины. Поэтому его нельзя, мол, сравнивать с победой над сборной Швеции.

С другой стороны посмотрел на этот вопрос нардеп от "Слуги народа" Максим Бужанский.

"По комментариям в соцсетях, чатах и тд неожиданно обнаруживаешь, что ряд товарищей, всегда и безусловно ранее не дававших повода их в чем то заподозрить, вдруг начинали орать- как под Полтавой, в адрес шведов.

Как бы моментально переставая идентифицировать себя с Орликом, его "конституцией" и всем прочим, там же, под Полтавой, медным тазом и накрывшимся.

Очень смешно выглядит.

Как радистку Кэт не гестапь, а как рожает, кричит по русски)".

Мемы на вчерашний матч

После вчерашней победы Украины над командой Швеции сеть заполонили мемы.

Например, в сети фантазируют о том, какие бы слова мог прокричать автор победного гола Артём Довбик, который на фото испытывает запредельные эмоции и бежит без футболки в спортивном топе черного цвета от компании STATSports.

"Да отвалите, это не лифчик", - иронизируют авторы мема.

Также потроллили сторонников Петра Порошенко, которые все победы Украины объясняют его деятельностью. "Прошу не забывать благодаря кому мы вышли в 1/8", - комментируют в соцсети.

Когда Украина открыла счет - 1:0 и забил Александр Зинченко, в сети появился мем с довольным лицом футболиста и подписью: "А вы думали, что я этому колхозу не забью?"

Футбольные фанаты подозревают, что подопечным Андрея Шевченко удалось реабилитироваться за проигрыш Австрии и победить шведов в групповом этапе благодаря специально разработанной схеме:

"А потом я отправил австрийцев играть против Италии, а мы вышли в 1/4, обыграв шведов".

Поскольку Шевченко - фамилия, известная в мире благодаря украинскому писателю и поэту Тарасу Шевченко, однофамильца Кобзаря, тренера - Андрея Шевченка стилизовали под его тезку. Дорисовали в фоторедакторе овечью шапку и усы. Сделали похожим на Тараса Шевченко, изображенного на известном портрете в школьном учебнике.