В Харькове СБУ сняла с поезда для принудительной доставки в суд антимайдановца Игната Кромского, известного по прозвищу "Топаз".

Об этом сам Игнат Кромской написал на своей странице в Facebook

"И снова меня задержала СБУ для доставки в суд принудительно. Сняли меня с поезда, на котором должен был приехать в Киев на заседание суда", - написал Кромской

Харьковские СМИ со ссылкой на адвоката Кромского Александра Шадрина сообщили, что мужчину задержали вчера, 29 июня, по постановлению Дарницкого райсуда Киева о принудительном приводе. В этом суде слушается уголовное производство по обвинению Кромского по ст. 146 УК Украины (незаконное лишение свободы или похищение человека).

"Да, это Дарницкий суд Киева, судья Скупа, дело по статье 146. По майдановским вопросам в Киеве. У него должно быть утром заседание в Ленинском райсуде Харькова и в этот же день Дарницкий суд назначил ему заседание во второй половине дня. При этом изложил информацию, что он якобы дважды его раньше вызывал, вынес определение о приводе. И вот мы видим исполнение этого постановления", — сказал Шадрин в комментарии сайту "Depo Харьков".

По его словам, Кромской ночевал в автомобиле и сейчас ожидает заседания Дарницкого райсуда Киева.

"Ему не разрешили поселиться в хостеле, не поместили в изолятор временного содержания. Оставили ночевать в автомобиле. Он добровольно ехал на суд, взял билеты на поезд, его с поезда сняли и таким образом без составления протокола задержания просто удерживают до суда", - сообщил Шадрин.

Напомним, Игнат Кромской был участником Антимайдана в Мариинском парке в Киеве. Стал известен по позывному "Топаз" после появления в сети Интернет видео, снятого в лагере "Антимайдана".

Кромской был задержан 28 марта 2014 года в рамках уголовного производства, открытого по факту штурма Харьковской облгосадминистрации 1 марта.

Позднее "Топаз" срезал электронный браслет и сбежал из-под домашнего ареста в апреле 2014 года. После побега 25 апреля "Топаза" задержали во второй раз во время встречи с журналистами российского канала LifeNews.

Прямиком из суда его увезли в следственное управление СБУ в Харьковской области. жденного к 8 годам лишения свободы "Топаза" после ходатайства его защиты о пересчете сроков по так называемому "закону Савченко".