Болельщику, который пришел с российским триколором, в шапке с советской символикой на матч Украина - Швеция и обнимался с украинским фанатом, порвали футболку.

Снимки россиянина до и после нападения публикует Ofnews в Twitter.

Инцидент произошел на трибуне с украинскими фанатами. Сначала мужчина с триколором обнимался с болельщиком с украинским флагом. После этого, судя по всему, ему порвали футболку. В сети появились снимки, на которых мужчина стоит в уже разорванной одежде и держится рукой за лицо.

Напомним, матч Украина - Швеция прошел вчера, 29 июня, в Глазго. Сборная Украины вырвала у шведов победу и прошла в 1/4 финала Евро-2020. Наша команда пропустила один мяч и забила два. Авторами голов стали Александр Зинченко и Артем Довбик. Об игре "Страна" подробно писала.

В четвертьфинале Украину ждет игра со сборной Англии. Матч состоится 3 июля в Риме на Олимпийском стадионе. Начало матча в 22:00 по Киеву.

"Страна" писала о том, что сборная Украины вышла в четвертьфинал Чемпионата Европы по футболу впервые в истории.

Кроме того, мы публиковали все результаты игр и календарь матчей чемпионата Европы по футболу 2020.