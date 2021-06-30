Мужчине разорвали футболку во время матча. Фото: Twitter/ Ofnews

Болельщику, который пришел с российским триколором, в шапке с советской символикой на матч Украина - Швеция и обнимался с украинским фанатом, порвали футболку.

Снимки россиянина до и после нападения публикует Ofnews в Twitter.

Инцидент произошел на трибуне с украинскими фанатами. Сначала мужчина с триколором обнимался с болельщиком с украинским флагом. После этого, судя по всему, ему порвали футболку. В сети появились снимки, на которых мужчина стоит в уже разорванной одежде и держится рукой за лицо. 

Российскому болельщику порвали футболку на матче сборной Украины

Российскому болельщику порвали футболку на матче сборной Украины

Российскому болельщику порвали футболку на матче сборной Украины

Российскому болельщику порвали футболку на матче сборной Украины

Напомним, матч Украина - Швеция прошел вчера, 29 июня, в Глазго. Сборная Украины вырвала у шведов победу и прошла в 1/4 финала Евро-2020. Наша команда пропустила один мяч и забила два. Авторами голов стали Александр Зинченко и Артем Довбик. Об игре "Страна" подробно писала.

В четвертьфинале Украину ждет игра со сборной Англии. Матч состоится 3 июля в Риме на Олимпийском стадионе. Начало матча в 22:00 по Киеву.

"Страна" писала о том, что сборная Украины вышла в четвертьфинал Чемпионата Европы по футболу впервые в истории.

Кроме того, мы публиковали все результаты игр и календарь матчей чемпионата Европы по футболу 2020.

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