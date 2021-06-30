Нардеп и экс-глава Института национальной памяти Владимир Вятрович прокомментировал победу украинской сборной над шведами на Евро-2020 и возмутился тем, что украинцы сравнили ее с Полтавской битвой, где армия российского царя Петра Первого разбила шведского короля Карла XII, на сторону которого перешел гетман Мазепа.

Об этом Вятрович написал на своей странице в Facebook в среду, 30 июня.

"Футбол как зеркало деколонизации. В моей ленте почти не было о "шведах под Полтавой". Начинаем со своей точки зрения смотреть на свою историю", - написал он.

Отметим, что это уже не первый за сегодня пост с возмущением от украинских националистов.

Ранее Лариса Ницой обрушилась с критикой на героя матча Украина-Швеция Артема Довбика за то, что он говорил на пресс-конференции по-русски.

Напомним, что Полтавская битва — генеральное сражение Северной войны между русскими войсками под командованием Петра I и шведской армией под командованием Карла XII. Битва состоялась 27 июня (8 июля) 1709 года в 6 верстах от города Полтава. Разгром шведской армии привел к перелому в Северной войне в пользу России и, в результате ее победы в Северной войне, к концу господства Швеции в Европе.

Напомним, вчера сборная Украины в тяжелейшем матче победила шведов и впервые в истории вышла в четвертьфинал Евро 2020.

О том, как это было можно прочитать в нашем материале.