На днях в Киеве и Одессе с небывалым аншлагом прошли концерты российского рэпера Василия Вакуленко (больше известного под псевдонимом Баста).

Но пришли туда не только поклонники рэпера.

Явились также националисты. Они провели несколько немногочисленных протестов, забрасывали посетителей концерта дымовыми шашками, но пришедшие на концерт их игноририровали или откровенно "посылали".

Организаторами протестов стали обвиняемый в убийстве радикал Сергей Стерненко и его компания. Но концерты сорвать не удалось: Басте въезд в Украину не запрещали и угрозой нацбезопасности не признавали. А большинство из тысяч людей, которые пришли на концерт, воспринимали акции националистов негативно.

В Facebook деятельность Стерненко и Ко дала больше результатов. Они атаковали маркетинг-директора одного из стартапов компании "Fozzy Group" Вячеслава Баранского, который в своих соцсетях приветствовал концерты Басты.

Спустя пару дней после начала атаки "диванных войск" компания уволила Баранского. И это уже не первая "жертва Басты" в Украине - с подачи националистов.

Что Баранский сказал о Басте

Поздно вечером 27 июня (когда Баста давал концерт уже в Одессе) на странице радикала Сергея Стерненко в Facebook появились некоторые скриншоты из сторис и Twitter Вячеслава Баранского и призыв к увольнению этого человека с работы.

"Надеюсь, он полетит с должности. И быстро", - отдал команду Стерненко.

В одном своих сторис Баранский написал: "Красава, Баста. Сельскую тупость победит только город, кладущий болт на ценности села".

Стоит ли говорить, что после этого соцсети Баранского перешерстили вдоль и поперек и собрали все его "неправильные" размышления.

В своих сторис Баранский довольно давно выражал вполне определенную позицию в отношении националистов.

"Зачем вам Моргенштерн, если есть сельская "Плине кача"? - интересовался он в Instagram.

В другом Слава Баранский риторически спросил: "Почему большинство постсоветских стран нормально развиваются, а Украине досталась только "гиднисть" и "европейские ценности"?".

Комментируя эти сторис Стерненко продолжал развивать тему о том, что мужчине необходимо сменить место работы.

"Мне очень неприятно, что в Фоззи работает такое создание, которому Украина просто отвратительна. Надеюсь, он сменит место работы. Лично я не хочу платить деньги компаниям, от которых оно получает зарплату", - написал Стерненко.

После этого Баранский решил извиниться за свои высказывания в соцсети. Он объяснил, что публиковал сторис исключительно "для друзей", многие его посты были приватными и их могли видеть исключительно его знакомые. Также он признал, что некоторые его высказывания были "грубыми и циничными" и добавил, что хотел бы, чтобы "Украина, используя свои супер-мощные символы, двигалась вперёд, наполняла их новыми смыслами".

"Вперед нам нужно бежать в 2 раза быстрее европейских стран. И так по каждому тезису. Вкладывался один смысл, прочитался другой. Я был потрясён скольких людей это обидело и мне крайне жаль", - добавил он.

Он также рассказал о своей позиции, касаемо сомнений в его гражданской позиции.

"В 2014-м году я потерял любимую работу из-за своей позиции относительно украинского Крыма, а затем и Донбасса - это есть и будут наши территории. Мне действительно было сложно работать на прежней должности главного редактора, когда член семьи ушел добровольцем с Майдана. Вообще не понимаю КАК украинец может думать иначе после всего… С того самого года все свои силы я отдавал украинским проектам - своему и как наёмный сотрудник. Можно 7 лет создавать не имея вдохновения от мира вокруг? Нет", - написал он.

По состоянию на сегодня его страницы в соцсетях скрыты или удалены.

Кто такой Слава Баранский

Слава Баранский родился в российском Ульяновске, где прожил до 13 лет.

В 2007 году он стал главным редактором сайта Lifehacker, основанном в Ульяновске. Ресурс доступно писал о технологиях и "лайфхаках", его аудитория достигла десятков миллионов читателей.

Он признавался, что ему приходилось ссориться с российскими коллегами в 2014 году из-за Крыма. Но "сейчас все сглажено, урегулировано - каждый принял свою сторону правды, считаю это большой победой для нас", - так он комментировал болезненную тему аннексии Крыма и военных событий на Донбассе в интервью порталу Open.ua.

По версии The Europas, Баранский признан лучшим hardware-стартапером Европы 2014 года.

В 2015 году он престал быть главредом проекта Lifehacker, а со временем и вовсе отошел от управления делами.

После этого он занимался мобильным проектом Petcube - гаджетами для взаимодействия с домашними животными, а также dating-приложением Pure. Одновременно с этим запустил спортивный стартап LIVE.LOVE по групповым тренировкам.

Слава также является соучредителем российского маркетингового агентства "палиндром", среди клиентов которого значится, например, "Яндекс". Активно занимается бегом и написал книгу "Сомнение. Манифест для тех, кто готов выйти из толпы" о занятиях спортом и поисках мотивации в жизни.

Вот несколько цитат из книги о стремлениях, еде, времени, друзьях и соцсетях.

Его деятельность в Fozzy Group была связана со сферой продаж и стартап-проектов торгово-промышленной группы (в которую входит сеть магазинов "Сильпо", "Фора", супермаркеты "Белая ромашка" и магазины мобильных устройств Ringoo).

Реакция Fozzy и радость Стерненко

28 июня Fozzy провела проверку "антиукраинских высказываний" своего менеджера Славы Баранского. В компании заявили, что маркетинг-директор Вячеслав Баранский после слов поддержки в адрес российского рэпера Басты сложил полномочия на время расследования.

"Fozzy Group и все бизнесы группы является безусловно проукраинскими. Мы поддерживаем государственный суверенитет и работаем на развитие нашей страны […] Как группа не разделяем такие высказывания", - говорилось в сообщении.

При этом уточнялось, что Баранский не является директором по маркетингу Fozzy Group, а присоединился к команде как маркетинг-директор одного из стартапов группы 4 месяца назад. Также заявили, что он сложил свои полномочия на период расследования.

"Решение о дальнейшем сотрудничестве со Славой мы будем принимать после детального изучения всех фактов. Сейчас Слава сложил свои полномочия на период служебного расследования", - подытожили в Fozzy Group.

Стерненко же продолжал называть человека "украинофобом" и добиваться его дальнейшего увольнения.

Армия "ботов" продолжала строчить гневные комментарии на странице Fozzy Group, пугая тем, что откажутся от услуг "Сильпо" в пользу "Таврии" или "Ашана", оставят их магазины без прибыли, если те с позором не прогонят подонка".

Комментариев с оскорблениями были сотни. Националисты писали о том, что Fozzy Group будут "свой товар сами есть под Басту, вместе со своими крысами", призывали последовать советам "искусственного интеллекта, чтобы уволить барана (так часто обзывали человека по аналогии с его фамилией - Баранский, Ред.)"

По итогу все это побудило руководство Fozzy Group пойти на выполнение требований националистов.

29 июня Fozzy Group официально заявила про "прекращение сотрудничества" с Вячеславом Баранским. Причиной назвали пресловутые публикации в соцсетях, "содержание и форму которых в компании не разделяют, и которые вызвали возмущение общества".

Понятно, о какой части общества шла речь в заявлении Fozzy Group. Тем временем другая часть украинцев пришла на концерт любимого исполнителя, которого массово поддерживали в соцсетях. Не говорят уже о миллионах тех, кто просто слушает Басту и не считают это зрадой.

Поэтому националисты предпочитают своих врагов вычленять по одиночке. После чего некоторые начинают раскаиваться за свои слова в поддержку русского языка или российских артистов. Кого могли уволить - увольняли, атакуя компании. Подростков хейтили через родителей.

Можно вспомнить, например, студентку КНУ им. Шевченко Анастасию Тарасюк, которая в мае возмутилась травлей в Киеве российского рэпера Басты и сделала резкое заявление в адрес украинской культурной политики. Среди прочего Настя заявила, что "Крым уже не наш" и предложила с этим смириться.

Уже через пару дней она принесла извинения в соцсетях за свои "высказанная, которые вызвали возмущение и оправданный гнев". Одним из главным факторов в истории с 20-летней Настей стало то, что она является дочерью судьи Печерского райсуда. И для ее родителей столь смелые заявления стали проблемой. Именно потому после обнародованного ролика с раскаянием девушка решила полностью удалить свою страницу из соцсетей.

Но есть и другие эпизоды, которые показывают нарастающее противостояние обычных украинцев с праворадикалами. И это уже вносит раскол в украинское общество.

Так, мы публиковали видео, как зрители, пришедшие на концерт в Stereo Plaza, откровенно материли кучку националистов, которые с плакатами устроили протесты у входа в ТРЦ.

"Иди на концерт. Чего ты приперся? Стоят они там, плакаты достали, @банутые. Нет больше проблем, кроме Басты?", - кричала в адрес нескольких человек-подстрекателей девушка в красном платье. Остальные были немного сдержаннее, пытались объяснить, чем отличается политика от творчества: "Люди пришли послушать песни. Мы за творчество и музыку. Мы не за политику", "Я люблю песни Басты. Вы стоите за свою правду - мы за свою", - не давали себя в обиду украинские меломаны.

Почему наезжают на Басту

Тема преследований Басты началась с 2017 года, когда Вакуленко с подачи СБУ попал в "черный список" Министерства культуры, как деятель, представляющий угрозу нацбезопасности Украины. Причиной стало посещение Крыма. Запрет продержался 3 года.

16 сентября 2020 года Минкульт Украины сообщил о снятии ограничений на въезд в страну для Василия Вакуленко. В ведомстве заявили, что "по представлению СБУ российского рэпера Басту исключили из перечня лиц, которые создают угрозу нацбезопасности".

Уже в декабре 2020-го стало известно о запланированных июньских концертах Басты в Киеве и Одессе. Открыли продажу билетов на концерты в Stereo Plaza (25 июня) и одесском клубе Ибица (27 июня), которые и пытались сорвать националисты. Узнав о намеченных датах радикалы стали требовать отмены концертов и возвращения Басты в "черный список".

А когда радикалы узнали о визите Басты в Киев в мае этого года, пытались спровоцировать певца вопросом "Чей Крым?". Естественно, "охоту" на российского исполнителя объявил Сергей Стерненко, пообещав награду в 1000 долларов за информацию о перемещении и нахождении артиста.

В итоге охрана исполнителя закрыла двери ресторана перед одним провокатором и заставила удалить видео еще одного - Василия Кошовенко, который отметился зигованием на киевском марше в честь дивизии СС "Галичина".

"Это были реально мощные парни. Когда увидели мой шеврон и как я одет, спросили "Где ты воевал", на что сказал: "Я не воевал". "Это мы воевали, а ты иди отсюда", - сказали охранники радикалу.

Баста и его охранники (справа)

Как видим, попытка Стерненко была неудачной - националистов везде игнорировали. И билеты продолжали продавать как ни в чем не бывало. Пожалуй, точку в этой истории поставили также в Погранслужбе, где сообщили, что у рэпера Басты нет никаких запретов на пребывание в Украине.

После концертов Басты, которые националистам так и не удалось сорвать, в YouTube появилось много видео. Команда Басты смогла организовать охрану на входе и внутри, а сам вокалист создал дружескую атмосферу во время выступления.

Он призывал людей дарить "обмнимашки" тем, кто пришел с ними вместе, и пел "Ты рядом со мной и это самый чистый кайф", празднуя символическую победу над всеми неприятелями.

На ура были встречены и другие хиты Басты, например "Моя игра".