Международный институт стратегических исследований (IISS) в Лондоне заявил, что Россия активно использует развитые возможности для операций в киберпространстве в рамках противостояния с США и другими противниками. Впрочем, эксперты все равно отнесли РФ к странам второго эшелона в киберсфере.

Об этом со ссылкой на доклад Международного института стратегических исследований пишет "Интерфакс".

"Два десятилетия Россия проводила, с некоторым успехом, дипломатические попытки ограничить то, что она считает доминированием Запада, особенно США, в киберпространстве. У нее есть надежные наступательные возможности в киберпространстве, и она интенсивно использовала их в рамках более широкой стратегии, направленной на подрыв политики тех сил, что воспринимаются ею в качестве противников, особенно США", - говорится в докладе.

По мнению экспертов, стратегия, которой Россия придерживается в киберпространстве, продиктована конфронтацией с Западом, при этом Москва рассматривает кибероперации как существенно важный компонент в более обширной информационной войне. По данным IISS, РФ активно ведет разведывательные операции в киберпространстве, некоторые из которых демонстрируют возросший технологический уровень.

Впрочем, эксперты относят Россию к странам второго эшелона в киберсфере, поскольку она зависит от иностранных корпораций с информационно-коммуникационными технологиями и для нее характерна "менее впечатляющая" цифровая экономика. Также авторы исследования посчитали, что "как кажется, Россия не отдает приоритет развитию высококлассных высокоточных кибервозможностей, необходимых для конфликта высокой интенсивности".

Согласно докладу, власти РФ пытаются преодолеть слабости в этой сфере за счет правительственного регулирования, создания суверенного интернета, развития внутренней IT-индустрии, что, однако является "возможно, нереалистичным" ввиду экономических обстоятельств. При этом РФ может войти в первый эшелон держав, где присутствуют США, при улучшении своей кибербезопасности, увеличении доли на глобальном цифровом рынке и при дальнейших успехах с "наиболее совершенными наступательными военными киберсредствами".

В свою очередь, по данным IISS, США с середины 1990-х годов ставили перед собой цель доминировать в киберпространстве, и хотя до сих пор занимают первенствующее положение в гражданском и военном использовании киберпространства, США теперь "воспринимают себя находящимися под угрозой со стороны Китая и России".

В IISS указали, что КНР усиливается в киберпространстве, и несмотря на присутствие в рядах стран второго эшелона, Китай ближе всех подошел к тому, чтобы встать вровень с США. По оценкам аналитиков, США и КНР конкурируют за контроль над технологиями, определяющими будущее киберпространства, такими как производство микрочипов, сборка компьютеров, мобильный интернет, включая сети 5G, "облачные технологии", кабели и роутеры.

Напомним, Байден передал Путину список с запрещенными для кибератак объектами.

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