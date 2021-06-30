В военно-морском флоте США заявили, что появившиеся в интернете слухи о том, что американский эсминец Ross якобы движется в сторону аннексированного Крыма, не соответствуют действительности.

Об этом говорится на странице учений Sea Breeze в Twitter.

"Несмотря на недавние сообщения, эсминец Ross флота США еще 30 минут назад находился и в обозримом будущем будет находиться в порту Одесса на Украине в поддержку учений Sea Breeze", - говорится в официальном Twitter учений, который ведут военные 6-го флота США.

О том, что эсминец мог взять курс в сторону полуострова, утверждалось со ссылкой на сайты, отслеживающие движения судов.

Напомним, слухи об эсминце Ross появились на фоне сразу двух инцидентов с кораблями НАТО вблизи берегов аннексированного Россией полуострова. Так, во вторник Минобороны РФ сообщило, что 24 июня находившийся в нейтральных водах фрегат ВМС Нидерландов Evertsen изменил курс и начал движение к Керченскому проливу. В воздух поднялись истребители Су-30 и бомбардировщики Су-24. После этого Evertsen изменил курс.

В то же время министр обороны Нидерландов сказала, что фрегат Evertsen имел право находиться возле берегов Крыма.

Перед этим, 23 июня, британский эсминец Defender на три километра вошел в воды Крыма в районе мыса Фиолент. В России заявили, что пограничный корабль выполнил предупредительную стрельбу, а самолет Су-24М — бомбометание по курсу движения эсминца.