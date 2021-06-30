Уже несколько недель в Якутии (субъект РФ) бушуют лесные пожары. В части районов региона объявлен режим чрезвычайной ситуации. Только за последние сутки площадь природных пожаров в Якутии увеличилась более чем на 95 тысяч гектаров.

Об этом со ссылкой на ресс-службу ГУ МЧС РФ по Якутии сообщает ТАСС.

"За сутки количество природных пожаров увеличилось на 46 очагов, площадь пожаров увеличилась более чем на 95 тысяч га за счет обнаружения новых очагов пожаров, прохождения грозовых фронтов, а также в связи с сохранением четвертого-пятого классов пожарной опасности на территории 19 районов", - рассказали спасатели.

Сложная лесопожарная обстановка сохраняется на территории Верхневилюйского, Вилюйского, Горного, Жиганского, Кобяйского, Мирнинского, Нюрбинского, Нерюнгринского, Олекминского, Оймяконского, Сунтарского, Томпонского и Усть-Майского районов, где зарегистрировали 258 очагов на общей площади с момента обнаружения свыше 259 тысяч га. При этом утром 30 июня лесные пожары у населенных пунктов Ударник, Уолба, Эльдикан и Телиги распространяются в сторону от населенного пункта.

В среду по заявке Авиалесоохраны на территории республики будет работать самолет Ан-26 "Циклон" с подвесным оборудованием "Веер", чтобы искусственно вызвать осадки для тушения лесных пожаров.

Напомним, в Мармарисе также бушуют лесные пожары, власти собираются эвакуировать гостиницы.

Также мы писали о том, что в мае в Греции бушевал самый масштабный за последние десятилетия лесной пожар.