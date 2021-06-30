Ранним утром в среду, 30 июня, в Ростовской области РФ произошло ДТП. Туристической автобус, ехавший из Крыма, столкнулся с грузовиком. Пострадали один из водителей автобуса и экскурсовод.

Об этом со ссылкой на ГИБДД Ростовской области РФ сообщает rg.ru.

Инцидент произошел около 04:00 среды, 30 июня, в Аксайском районе Ростовской области, на трассе М-4 "Дон". Туристический автобус Mercedes, в котором находились 44 человека, столкнулся с грузовиком Iveco.

По предварительной информации, 46-летний водитель автобуса, следовавшего из Крыма в Тольятти, не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с движущейся впереди грузовой машиной.

Автобус с трассы уже убрали. По информации правоохранителей, туристов пересадили на проезжающий автобус, который их довез до гостиницы, находящейся на 1024 км М-4 "Дон".

Напомним, на трассе под Черниговом 25-летний водитель вылетел на встречку и врезался в автобус - пострадали 10 человек.

Также мы писали о том, что недавно под Киевом столкнулась фура и автобус с 40 пассажирами. Инцидент произошел около 04:00 29 июня на 20 км автодороги Киев - Чоп. По предварительным данным, водитель Volvo не придерживался безопасной дистанции и совершил столкновение с автобусом Neoplan.