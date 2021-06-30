Трехкратный рост после недельного падения. В Украине резко увеличилось число новых случаев Covid-19
За сутки 29 июня 2021 в Украине зафиксировано 633 новых подтвержденных случаях коронавирусной болезни Covid-19. Это более чем в 3 раза превышает показатель предыдущих суток, когда было зафиксировано 182 новых случая.
Об этом свидетельствуют данные Минздрава.
Среди заболевших 31 ребенок и 19 медработников.
Также за минувшие сутки:
- госпитализированы - 360 человек;
- летальных случаев - 40;
- выздоровели - 2294 человек;
За сутки протестировано:
- методом ПЦР - 22511 человек,
- методом ИФА - 9581 человек,
- экспресс-тестами - 13702 человека.
За все время пандемии в Украине:
- заболели - 2235096 человек;
- выздоровели - 2166668 человек;
- летальных случаев - 52 340;
- проведения ПЦР-тестов - 10840333.
"Пятерка лидеров" по числу заболевших:
- Киев (225),
- Донецкая область (48),
- Харьковская область (34),
- Луганская область (32),
- Львовская область (30).
Напомним, последнюю неделю в Украине наблюдалось постепенное снижение новых случаев Covid-19. За сутки 28 июня 2021 в Украине зафиксировано 182 новых подтвержденных случая коронавирусной болезни Covid-19. Для сравнения - за сутки 27 июня 2021 в Украине зафиксировано 285 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни Covid-19, а 26 июня - 450 новых случаев
Показатель 28 июня оказался минимальным с начала года после "рекорда", зафиксированного 27 июня. Динамика новых случаев показывала уверенное снижение с 25 июня, когда был зафиксирован наибольший показатель последних 5 дней - более 800 случаев.