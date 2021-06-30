За сутки 29 июня 2021 в Украине зафиксировано 633 новых подтвержденных случаях коронавирусной болезни Covid-19. Это более чем в 3 раза превышает показатель предыдущих суток, когда было зафиксировано 182 новых случая.

Об этом свидетельствуют данные Минздрава.

Среди заболевших 31 ребенок и 19 медработников.

Также за минувшие сутки:

госпитализированы - 360 человек;

летальных случаев - 40;

выздоровели - 2294 человек;

За сутки протестировано:

методом ПЦР - 22511 человек,

методом ИФА - 9581 человек,

экспресс-тестами - 13702 человека.

За все время пандемии в Украине:

заболели - 2235096 человек;

выздоровели - 2166668 человек;

летальных случаев - 52 340;

проведения ПЦР-тестов - 10840333.

"Пятерка лидеров" по числу заболевших:

Киев (225), Донецкая область (48), Харьковская область (34), Луганская область (32), Львовская область (30).

Напомним, последнюю неделю в Украине наблюдалось постепенное снижение новых случаев Covid-19. За сутки 28 июня 2021 в Украине зафиксировано 182 новых подтвержденных случая коронавирусной болезни Covid-19. Для сравнения - за сутки 27 июня 2021 в Украине зафиксировано 285 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни Covid-19, а 26 июня - 450 новых случаев

Показатель 28 июня оказался минимальным с начала года после "рекорда", зафиксированного 27 июня. Динамика новых случаев показывала уверенное снижение с 25 июня, когда был зафиксирован наибольший показатель последних 5 дней - более 800 случаев.