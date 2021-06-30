Писательница Лариса Ницой, которая ранее называла украинских футболистов "кончеными московитами", обрушилась с резкой критикой на автора победного гола в матче Украина-Швеция Артем Довбика. Ей не понравилось, что Довбик на пресс-конференции отвечал по-русски. Ницой задалась вопросом - не является ли он "московитом"?

Соответствующий пост Ницой опубликовала в соцсетях.

"Довбик. Что, опять? Опять московит? Господи, ну откуда берутся эти марсиане?", - сокрушается Ницой.

Ницой также призвала подписчиков "дружно сходить к нему" (вероятно, на страницу в соцсетях).

"А теперь все, кто написал об украинском герое, кто ставил лайки, кто болел, кто хвалил - так же дружно сходили к нему и сказали ему, что украинские герои, тем более, если они из Черкасс (Холодный Яр и все такое), говорят на украинском. Скажите ему об этом. По-хорошему скажите. Он никогда об этом не слышал. Где их всех держат? В каком вакууме?", - пишет Ницой

Напомним, в начале июня Лариса Ницой раскритиковала украинскую сборную по футболу за то, что они не включили в свой плейлист ни одной украинской песни, а также захотела, чтобы они полностью исключили из своего обихода русский язык.

Напомним, во вчерашнем матче Украина-Швеция в первой дополнительной пятнадцатиминутке Артем Довбик вышел на поле вместо Андрея Ярмоленко, который устал и хромал. Артем вступил в игру и забил гол, обеспечивший Украине проход в четвертьфинал чемпионата.