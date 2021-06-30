Лидер КНДР Ким Чен Ын сообщил о произошедшем "критическом случае" в области здравоохранения. По его словам, это может привести к кризису в обеспечении безопасности страны.

Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи, передает "Рёнхап".

"Высокопоставленные чиновники... пренебрегли реализацией решений партии, постановившей предпринять организационные, институциональные, материальные, научные и технические меры в связи с глобальным кризисом в сфере здравоохранения. Тем самым они вызвали серьезный инцидент, создав повлекшую тяжелые последствия кризисную ситуацию в деле обеспечения безопасности государства и граждан",— сказал Ким Чен Ын в ходе заседания политбюро Центрального комитета Трудовой партии Кореи.

Он заявил, что непрофессионализм и халатность кадров являются "главными факторами, тормозящими и создающими помехи для проведения в жизнь важных задач, поставленных партией".

AFP также передает со ссылкой на государственные СМИ Северной Кореи, что лидер КНДР сменил несколько высокопоставленных чиновников.

О каком именно "критическом случае" идет речь, не уточняется. Эксперты в беседе с AFP допустили, что речь может идти о ситуации с коронавирусом.

Северная Корея закрыла границы в начале 2020 года, чтобы не допустить появления Covid-19 в стране. До сих пор неизвестно, были ли случаи коронавируса в КНДР.



Напомним, ранее Северокорейский лидер Ким Чен Ын заявил, что из-за неурожая и пандемии коронавируса стране грозит голод. По его словам, надо готовиться к тяжелому периоду.

В июне Ким Чен Ын заявил, что его страна должна подготовится как к диалогу, так и возможной войне с Соединенными Штатами.