Органы здравоохранения округа Лос-Анджелес, штат Калифорния, США, рекомендуют прошедшим вакцинацию от коронавируса Covid-19 продолжать использовать маски для того, чтобы сдержать распространение более контагиозного штамма "дельта".

Об этом со ссылкой на данные Департамента общественного здоровья сообщает издание US News and World Report

"Департамент общественного здравоохранения настоятельно рекомендует людям носить маски в помещениях. Пока мы не достигнем лучшего понимания того, как и кому передаются вариант "дельта", всем следует сфокусироваться на максимальной защите с минимальными перебоями в работе", - говорится в заявлении.

В департаменте подчеркнули, что маски следует носить, в частности, в продуктовых магазинах, магазинах одежды, а также в театрах и на работе, где о статусе вакцинации присутствующих неизвестно.

При этом власти Лос-Анджелеса отметили, что "люди, прошедшую полную вакцинацию, хорошо защищены от инфицирования вариантом "дельта".

СМИ напоминают, что рекомендации по использованию масок в Лос-Анджелесе последовали после того, как в американском Центре по контролю и профилактике заболеваний (CDC) сообщили, что в настоящее время на один из пяти новых случаев Covid-19 в США приходится заражение вариантом "дельта".

Как отмечается, около 68% жителей Лос-Анджелеса получили как минимум одну дозу вакцины от Covid-19, а 59% привились полностью. Всего в Лос-Анджелесе выявили более 1,2 млн случаев заражения Covid-19, свыше 24 тыс. инфицированных скончались.

На прошлой неделе во Всемирной организации здравоохранения заявили о том, что прошедшие полную вакцинацию от Covid-19 должны носить маски в общественных местах из-за угрозы штамма "дельта".

Напомним, ранее Кабинет Министров внес изменения в карантинные нормы для противодействия распространению коронавируса штамма Дельта.

Ранее "Страна" сообщала, что из-за новых штаммов коронавируса Турция закрыла границы с шестью странами.

Также мы писали о том, что в Германии за неделю удвоилось число новых случаев штамма коронавируса "Дельта".