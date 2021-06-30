С понедельника полиция Британской Колумбии в Канаде отреагировала почти на 70 случаев внезапной смерти, большинство из которых были связаны с пожилыми людьми. В полиции заявили, что этому способствовала жара, обжигающая регион.

Об этом сообщает BBC

Во вторник в Канаде третий день подряд зафиксирована самая высокая температура за всю историю - 49,5 в Литтоне, Британская Колумбия.

Сообщается, что до этой недели температура в Канаде никогда не превышала 45 ° C.

"Проверьте своих соседей, проверьте членов семьи, проверьте пожилых людей, которых вы, возможно, знаете", - сказал во вторник капрал канадской полиции Майк Каланж, который базируется в пригороде Ванкувера Барнаби.



"Эта погода может быть смертельной для уязвимых членов нашего сообщества, особенно для пожилых людей и тех, у кого есть проблемы со здоровьем", - добавил он.

По данным полиции, жара явилась причиной гибели 69 человек в пригородах Ванкувера Барнаби и Суррей.

Большинство из них были пожилыми людьми или имели серьезные заболевания.

Напомним, по данным синоптика Натальи Диденко, в среду в Украине над западными областями пройдет зона встречи воздушных потоков. Именно в таких местах льют дожди и гремят грозы с различными сопутствующими явлениями типа шквалов, града и даже смерчей.

Ранее "Страна" писала о том, что во вторник Запорожье накрыло непогодой и выпал крупный град.

Также мы сообщали, что в воскресенье, 27 июня, в Украине обесточенными из-за разбушевавшейся непогоды оказались 393 населенных пункта. Отключение электроснабжения затронуло восемь областей.