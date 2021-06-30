Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) опубликовал фото, на котором запечатлены два болельщика на матче сборных Украины и Швеции. У одного из них на плечах российский триколор, а у второго - флаг Украины.

Снимок появился в официальном русскоязычном Твиттер-аккаунте УЕФА.

Болельщики с флагами на фотографии обнимаются во время поединка 1/8 финала чемпионата Европы по футболу в шотландском Глазго.

Сборная Швеции вышла в плей-офф с первого места в группе Е после ничьей с Испанией (0:0) и двух побед с минимальным счетом над Словакией (1:0) и Польшей (3:2).

Украинцы в своем квартете С заняли третье место. Подопечные Андрея Шевченко проиграли Нидерландам (2:3) и Австрии (0:1), но оказались сильнее Северной Македонии (2:1).

Как писала "Страна", сборная Украины вырвала победу у Швеции в рамках 1/8 финала чемпионата Европы. В четвертьфинале Украину ждет игра со сборной Англии. Матч состоится 3 июля в Риме на Олимпийском стадионе. Начало матча в 22:00 по Киеву.

Украинскую команду поздравил с победой президент Владимир Зеленский. В поздравлении он назвал игру со шведами безумной зарубой.